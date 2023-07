Démolitions rue de Bourgogne : la ville d'Orléans va saisir le juge des référés

Cela fait un an et demi qu'une partie de la rue de Bourgogne est inaccessible à Orléans

On s'en doutait, mais c'est désormais une certitude : le dossier des immeubles sinistrés de la rue de Bourgogne à Orléans prend une tournure judiciaire. 2 référés-expertises ont été déposés, courant juin, devant le tribunal judiciaire d'Orléans : l'un émane d'un riverain, l'autre de l'assureur du numéro 17, qui pourrait tomber à terre lors de la démolition des 19 et 21 - les 2 immeubles victimes d'un affaissement de terrain le 21 janvier 2022 et dont on sait depuis juin 2022 que la destruction est inévitable. Une troisième procédure va s'ajouter, initiée cette fois par la ville d'Orléans ; c'est là la suite logique de la mise en demeure qu'elle avait adressée aux assureurs en juin dernier . Explications avec le maire d'Orléans Serge Grouard.

Vous nous annoncez que la ville d'Orléans met ses menaces à exécution dans le dossier des immeubles sinistrés de la rue de Bourgogne ?

Exactement. Le 9 juin dernier nous avons mis en demeure les assureurs du 19 et du 21 de la rue de Bourgogne, notamment pour qu'ils entament les démolitions. Cela fait un mois, le délai est expiré et il ne s'est rien passé : nous allons donc déposer un référé dans les prochains jours devant le tribunal judiciaire et ce sera au tribunal de se prononcer. Car enfin cette situation est scandaleuse, je le dis comme je le pense. Ces démolitions sont prévues maintenant depuis des mois et des mois et les assureurs les repoussent en permanence, avec de mauvais arguments, c'est pourquoi nous allons les assigner.

Il n'y a pas d'autre solution que de porter l'affaire en justice ?

Effectivement, parce que ça dure depuis maintenant un an et demi. Alors, je crois que chacun peut se mettre à la place des habitants - notamment ceux du côté pair de la rue de Bourgogne, dans le périmètre de sécurité, qui n'ont rien demandé à personne, qui vivaient tranquillement, et qui, du jour au lendemain, sont sortis de chez eux (pour de bonnes raisons évidemment, puisqu'il y avait un risque), mais qui maintenant depuis plus de 18 mois ne peuvent toujours pas rentrer chez eux ! Alors que tout a été expertisé et sécurisé, nous avions trouvé les entreprises pour procéder à la démolition, on a commencé les travaux sur l'espace public, il n'y a plus qu'à démolir. Et il ne se passe toujours rien ! Je dis que si certains veulent jouer la montre en attendant que les immeubles tombent d'eux-mêmes, ce serait franchement scandaleux !

Qu’est ce qui bloque fondamentalement ?

Ce qui bloque, c'est que les assureurs entre eux se renvoient la balle. Et c'est une partie de ping-pong dans laquelle la balle ne retombe jamais... Donc il y a un moment où il faut que chacun fasse son boulot, et encore une fois au bénéfice tout simplement des gens qui habitent là. C'est proprement insupportable pour eux de ne pas savoir ce qu'ils vont devenir, et quand. La ville d'Orléans met tout en œuvre pour à la fois aider ces personnes parce qu'elles sont spoliées dans l'usage de leurs biens depuis maintenant trop longtemps ; deuxièmement, pour évidemment continuer de sécuriser le périmètre parce qu'on ne veut prendre aucun risque ; et troisièmement, pour faire en sorte qu'aient lieu ces démolitions, dont le principe a été acté par tout le monde. On ne peut pas récupérer ces immeubles, ils sont trop abîmés, il faut démolir. Eh bien maintenant, allons-y et arrêtons de jouer la montre !

C'est quoi le fond du problème ? C'est une question d'argent ?

Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Moi, j'exerce mes prérogatives de maire et je fais en sorte que l'on sorte d'une situation qui bloque la rue de Bourgogne depuis trop longtemps, et qui est très néfaste pour l'ensemble des habitants, plus particulièrement bien sûr pour ceux du haut de la rue de Bourgogne. Après, il revient aux assurances de s'expliquer sur les raisons de leur immobilisme.

Mais porter l'affaire en justice, n'est-ce pas prendre le risque d'allonger encore les délais ?

Il y aura des expertises, des contre-expertises, et c'est logique du point de vue de la justice pour pouvoir trancher. Mais en même temps, nous agissons en référé, donc c'est une procédure qui est censé être rapide, sous le sceau de l'urgence. Et je le répète, je ne vois plus aujourd'hui d'autre solution puisque la mairie a tout tenté en amiable, vraiment tout, auprès de tous les acteurs pour essayer de les faire converger. Nous pensions à un moment y parvenir, une entreprise de démolition avait même été mandatée, et tout a été remis en cause... Donc maintenant, nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour essayer de faire en sorte qu'enfin la solution soit mise en œuvre. Encore une fois, la solution, on la connaît.