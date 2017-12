C'est un orchestre très particulier qui se produira pour une nouvelle représentation le 27 janvier à l'Opéra de Bordeaux. Il est composé d'enfants issus de zones rurales ou de quartiers sensibles de la métropole bordelaise qui ne pratiquent la musique que depuis un an et demi.

Bordeaux, France

Ils ont donné leur premier concert en juin dernier. Devant plus de 500 personnes, à l'auditorium de Bordeaux, 120 enfants issus de zones rurales ou des quartiers de la métropole bordelaise donnent un concert de musique classique. Une vraie performance, puisque quelques mois auparavant, ils étaient totalement étrangers à ce milieu. Lorsque les lumières s'éteignent, ce sont d'abord des musiciens expérimentés qui font leur entrée sur scène. Puis, après quelques morceaux joués sous les yeux d'un public distrait, ce sont les véritables stars de la soirée qui les rejoignent : les enfants, formés par le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), et tenant à la main leur instrument.

Les enfants de Bordeaux Sud et du Grand Parc ont découvert le violoncelle. © Radio France - Thomas Coignac

Ce moment, il l'avaient préparé depuis le mois de septembre 2016, lorsqu'ils se sont inscrits dans les écoles de musiques girondines. Huit groupes d'enfants étaient concernés (Bacalan, Grand Parc, Bordeaux Sud, Bouliac, Floirac, Gradignan, Coutradais et Sud-Gironde). Une seule condition pour s'inscrire : ne jamais avoir pratiqué la musique auparavant. De quoi créer un orchestre "mixte socialement et géographiquement", selon Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental, co-organisateur du projet.

Un projet sur deux ans

Alors, pendant neuf mois, les enfants se sont entraînés, deux fois par semaine, sous la direction de leurs professeurs de musique. D'abord, en s'initiant à la rythmique par la danse et le chant, avant de prendre en main, pour la première fois, violon, trompette, ou encore flûte traversière. Et, toutes les six semaines, les huit groupes se sont rassemblés à l’auditorium, sous la direction du chef d'orchestre Julien Vanhoutte. De quoi leur donner des repères avant la première représentation.

120 enfants girondins ont découvert la musique classique cette année. Ils étaient ce soir à l' @operadebordeaux avec @orchestresdemos. pic.twitter.com/UOwl28ltkj — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) May 20, 2017

Le projet Démos s'est poursuivi pour les enfants. Avec au programme, depuis septembre dernier, l'apprentissage du solfège. Et donc ce nouveau concert en janvier à l'Opéra de Bordeaux. Le programme Démos va durer au total deux années complètes.