Démoustication dans le Gard : "Ce sont les collectivités qui ont la main"

Les bras criblés de boutons, et la tête qui bourdonne. Les moustiques pourrissent les fins de vacances des Gardois et des touristes. Depuis les bonnes averses de la mi-août, ces insectes prolifèrent dans le département. L'humidité a favorisé l'éclosion des œufs et le développement des larves. D'où cette question : à quand une nouvelle démoustication ?

Vers une nouvelle démoustication ?

Selon le patron de l'antenne gardoise de l'Agence régionale de santé, la décision ne revient pas à l'institution qu'il représente. "Ce sont les maires, ou les collectivités qui ont la main. La difficulté, enchaîne Claude Rols, c'est qu'ils doivent évaluer la nuisance induite par les moustiques, l'ampleur de leur propagation, le risque de maladies et, s'ils décident d'agir, le traitement adéquat."

La dernière opération anti-moustique a eu lieu dans le courant du mois d'août. À priori, il n'y en aura pas de nouvelle, indique à France Bleu Gard-Lozère l'Entente interdépartementale de démoustication en Méditerranée. Toujours selon l'EID, il devrait y avoir de moins en moins de moustiques dans les prochaines semaines.

Comment mieux se protéger ?

En clair, il va donc falloir faire avec ces invasions de moustiques. D'après le directeur de l'ARS dans le Gard, la meilleure solution pour se protéger reste donc de se couvrir : "Il faut porter des vêtements amples, larges, plutôt clairs, voire blancs", conseille-t-il. Problème : avec des températures souvent au-dessus des 30 degrés, la couche de vêtement supplémentaire est difficilement supportable. La solution peut donc être de se tourner vers des produits anti-moustiques.

Surveiller les enfants

Si vous choisissez d'utiliser les fameux sprays anti-moustique, Claude Rols met en garde : "Il faut faire attention aux produits que vous utilisez, notamment pour les enfants, mais surtout pour les nourrissons. Le mieux reste de demander conseil votre pharmacien."