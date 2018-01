Poitiers, France

Les spots publicitaires à la radio, affiches et enveloppes déposées dans les boîtes aux lettres ne suffisent plus en février, mars et avril, à remplir les caisses de l'Eglise. Le diocèse de Poitiers constate, depuis plusieurs années, une baisse de ses ressources liées au denier de l'église. 2 millions 400.000 euros récoltés l'an dernier, soit 150.000 de moins qu'en 2016.

Le donateur moyen a plus de 75 ans

Cette baisse s'explique par la rareté des donateurs. Ils sont 6% de moins à avoir donné de l'argent au diocèse l'an dernier. Mais ce qui inquiète surtout l'Eglise, c'est que le donateur moyen est vieillissant. Il a plus de 75 ans, et il n'est pas éternel.

L'enjeu, c'est donc de convertir une autre population, via une campagne numérique de tous les instants et plus de 100 affiches bientôt placardées dans les paroisses.

La maison diocésaine de Poitiers a été vendue à la société parisienne Acapace pour un montant tenu secret. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Dieu merci, la vente de la maison diocésaine, actée il y a quelques mois, va permettre au diocèse de Poitiers d'être tranquille un bout de temps et de ne pas se faire de cheveux blancs à l'idée de payer ses 104 prêtres en activité et les 61 autres à la retraite. Sans compter les économies sur le long terme. Avec un nouveau bâtiment cinq fois moins grand, d'ici 2 ans boulevard Anatole France, les coûts de fonctionnements seront réduits.