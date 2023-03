Denis Lavaud, maître artisan glacier : l'autodidacte couronné

Il y a 27 ans, Denis Lavaud lançait son entreprise de glaces artisanales : l'Angélys . Elle se trouve à Fontcouverte, près de Saintes (Charente-Maritime). Entre-temps elle s'est agrandie : aujourd'hui on compte 63 employés, 5 boutiques dans toute la France et les glaces sont vendues dans plus de 5000 magasins. Lundi 20 mars, il a été couronné de la Victoire régionale des Autodidactes de la Nouvelle-Aquitaine.

ⓘ Publicité

Un amoureux des glaces

Sa passion pour les glaces a commencé tôt : à l'âge de 7 ans, Denis Lavaud coupait les fraises et les citrons pour le glacier italien à côté de chez sa grand-mère, en échange de glaces. Très jeune, il était doté d'un esprit d'entrepreneur, puisqu'il faisait ramasser les escargots à ses copains, les payait 10 francs, et les revendait 20 francs. Après avoir lancé son business à 33 ans, et frôlé la faillite, ses glaces connaissent désormais un grand succès.

La distinction la plus importante

A côté des nombreuses distinctions remportées au cours de sa carrière, la Victoire régionale des Autodidactes est celle qui a le plus de valeur à ses yeux : " C'est un message d'espoir, surtout pour les jeunes en situation d'échec scolaire. Avec rien on peut faire des choses." Il est la preuve qu'on peut réussir dans la vie, même sans avoir de bonnes notes à l'école.

loading

Ce mardi 28 mars, France Bleu consacre son antenne à la journée nationale de l'artisanat.