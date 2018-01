Laval, France

A la demande du Président du Stade Lavallois, Philippe Jan, il va intervenir régulièrement auprès du groupe professionnel. Et ça a commencé mercredi !

Le but, redonner un moral conquérant à un groupe qui manifestement doute et ne gagne plus.

La méthode Troch, si elle résout pas tout, a fait ses preuves notamment dans le sport professionnel.

En cyclisme par exemple avec la FDJ de Marc Madiot ou avec François Pervis, et plus récemment avec Clermont, en rugby. A tel point que lors du titre de champion de France des Clermontois la saison dernière, tous les joueurs, Aurélien Rougerie en tête, avait salué le rôle de Denis Troch dans la conquête du bouclier de Brennus...

On se souvient par exemple de Rougerie rasant la célèbre moustache de l’ancien entraîneur de Laval dans le vestiaire clermontois après la finale.

Avec Laval, Denis Troch interviendra régulièrement auprès des joueurs.