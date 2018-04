Denise 89 ans est tout sourire quand Flora vient lui faire un gros câlin dans sa chaise, et pourtant la retraitée ne voulait plus d'animaux depuis la mort de Titou son dernier chien. Elle se disait qu'à son âge c'était trop compliqué, trop difficile par exemple de trouver quelqu'un pour le garder en cas d'hospitalisation, mais quand elle a découvert le dispositif Vivre Mieux Ensemble de la mairie elle s'est dit banco.

Toutes les personnes âgées isolées de Cambrai qui le souhaitent peuvent adopter un chat ou un chien de la SDA d'Estourmel, et c'est ensuite le Centre Communal d'Action Sociale qui gère les livraisons de croquettes ou les rdv chez le vétérinaire, et en cas de pépin de santé, la SDA reprend aussitôt l'animal de quoi rassurer les personnes âgées.

La première fois qu'elle est allée à la SDA Denise n'a trouvé aucun compagnon, mais la deuxième fois Flora était une évidence

On eu un coup de foudre toutes les deux, elle m'a accepté et je l'ai acceptée, depuis on fait bon ménage

Depuis, Flora a pris ses marques, elle a ses petites habitudes, à 10h par exemple elle attend son petit biscuit, et Denise elle a retrouvé le moral et la forme

Je ne suis plus toute seule, et ça me donne un but dans la vie, parce que c'est vrai que ça devenait monotone, mais avec elle plus de monotonie