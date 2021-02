Denise Waiss, survivante d'un camp d'internement pour nomades et tsiganes en 1940, est décédée en Mayenne

Il y a quelques années, Denise Waiss retourna sur les lieux où sa vie avait basculé. Elle avait alors entrepris l'écriture de ses Mémoires pour faire connaitre son calvaire et celui de tous les nomades et tsiganes pendant la seconde guerre mondiale.

5 ans de privation, 5 ans enfermée, 5 ans sans droits, sans liberté, de 1940 à 1945. "J'avais 7 ans quand je suis rentrée, douze quand je suis sortie" témoigne Denise Waiss. Une petite fille marquée à jamais, son unique crime étant d'appartenir à une catégorie sociale, humaine, que les Nazis voulaient éradiquer.

5 années privées de tout

Quelques années auparavant, avant cette période de sang et de larmes, la fillette voyage souvent avec ses parents, des vanniers ambulants, avec une roulotte tractée par un cheval. Une innocence que le camp de Jargeau va réduire en miettes. Les familles sont réparties dans de grands baraquements. Denise dort sur une paillasse. L'horreur, la faim, le froid, les mauvais traitements et ses parents envoyés dans une usine d'armement comme travailleurs forcés.

Denise Waiss rendait souvent visite à ses petits-enfants à Changé

1945, enfin la Libération mais la famille n'a plus rien : "on dormait dans les bois" dit-elle. Peu à peu, la vie va reprendre ses droits, les voyages, les rires, les émotions. Denise Waiss se marie, a deux enfants et des petits-enfants qu'elle venait voir très souvent sur l'aire d'accueil de Changé : "je veux qu'ils se souviennent de belles petites choses gaies et amusantes". Denise Waiss avait témoigné dans un film en 2009, son histoire mise en scène dans une pièce de théâtre. Son témoignage fait partie de la Collection des Archives Orales des personnes persécutées comme nomades en France.

François Hollande reconnait en 2016 la responsabilité de la France

"Le jour est venu et il fallait que cette vérité soit dite", avait déclaré François Hollande en octobre 2016. Le chef de l'Etat de l'époque avait reconnu la responsabilité de la France dans l'internement des milliers de nomades et tsiganes par le régime de Vichy, durant la seconde guerre mondiale et jusqu'en 1946.