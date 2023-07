Denisot, Trotignon, supporters, élus : réactions à l'annonce du maintien en National de la Berrichonne foot

"C'est davantage qu'un soulagement... On est très heureux" lâche, tout sourire, Michel Denisot. L'ancien président de la Berrichonne foot ne cache pas sa joie, après deux semaines de montagnes russes. "On était à la cave encore ce matin, et là, on peut construire la suite. On est dans l'enthousiasme".

"C'est la vie d'une institution qui était en jeu. Un travail considérable a été fait" surrenchérit Patrick Trotignon, le président de la Berri.

Du côté des élus aussi, la satisfaction est grande. Le président du département de l'Indre, Marc Fleuret, salue cette décision, tout comme le maire de Châteauroux, Gil Avérous.

Soulagement aussi des supporters, à l'image du président des socios, Pierre Gaudebert : "Je suis très très très soulagé. Honnêtement, je n'y croyais plus [...] La Berrichonne c'est une grande dame, qui restera toujours vivante parce que c'est une institution".

Michel Denisot entre au capital

Depuis deux semaines, depuis l'annonce de la décision de la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG) de reléguer administrativement le club et l'appel de la Berrichonne foot, tout le bureau était mobilisé pour proposer un nouveau projet. "A la première audience, nous y allions un peu la fleur au fusil. Mais là, on a vraiment proposé quelque chose, avec de vraies garanties" insiste Patrick Trotignon.

Dans le détail, la DNCG a semble t-il été convaincue par l'arrivée de nouveaux investisseurs. Il manquait 4 millions d'euros pour boucler le budget. Si United Word, propriétaire du club, a bien mis la main au portefeuille, d'autres se sont manifestés. A commencer par Michel Denisot lui-même, qui avoue avoir dû "mettre plus que ce qu'[il] avait envisagé". Il a investi les sommes gagnées lors de la revente de ses actions il y a quelques années. Parmi les nouveaux actionnaires du club, Benjamin Gufflet, ancien président du club de Rugby du Biarritz Olympique Pays basque.

Une saison à construire

Désormais fixé sur le sort du club, le bureau exécutif veut envisager la suite. Michel Denisot est confiant : "On démarre un peu en retard, mais on démarre ! On doit créer un enthousiasme nouveau, il faut une nouvelle génération de dirigeants, arrêter les querelles"

Même discours pour Patrick Trotignon : "Des joueurs, il y en a plein, des coachs aussi. C'est pas mon job, il y a d'autres services pour ça. Maintenant, le budget est garanti et c'est le plus important. Des économies ont été faites, on va continuer à en faire. Il faut que le budget de la Berrichonne foot soit conforme à un budget de National".

Premier retour sur les terrains pour la Berrichonne nouveau cru, le 11 août, pour le début de la saison.