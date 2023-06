Densifier le centre-bourg sans artificialiser les sols : Bidart lance le quartier des Trois-couronnes

Pour le moment le projet n’est qu’au stade du papier mais dès ce samedi, la concertation des Bidartars va commencer. La mairie de Bidart veut construire un nouveau quartier en plein cœur de village. Il sera la jonction entre le bas du centre-bourg et le haut du centre-bourg. Il s’appellera « les trois-couronnes ». Pour le moment, c'est une impasse ; l'impasse des Trois Couronnes qui compte cinq maisons avec terrain.

D’une superficie d’un hectare et demie, le site devrait répondre, selon la municipalité, à un vrai manque notamment en matière de logement. La priorité sera mise sur les logements à l'année. Seront construits aussi un centre médical (qui fait cruellement défaut) et des commerces de proximité. Trois piliers sur lequel le projet doit maintenant être élaboré. Le Plan Local d’urbanisme prévoit 60 logements à l’hectare. Les immeubles ne dépasseront pas le R+4, quatre étages donc. 80 % des logements devraient être à prix maitrisés : en logement social ( Bidart est à 18% de logement social alors que la loi en impose 25%) ou en accession sociale à la propriété. A Bidart, on dénombre 300 demandes de logement social.

Actuellement c'est une impasse qui conduit à cinq propriétès © Radio France - Céline Arnal

Aucun plan n'est dessiné pour le moment. Une concertation est lancée

A quoi cela va ressembler ? Pour le moment, impossible de le dire car aucun plan n’est encore élaboré. Après la finalisation du rachat des propriétés par la mairie, sera lancée une concertation de la population (dès ce samedi 17 juin sur le marché). S’enchainera ensuite un an de diagnostic, en 2024 donc. On ne devrait pas voir de pelleteuse avant 2025. A ce jour, l’un des points noirs reste les transports en commun.

Bidart compte 8.000 habitants à l’année, 40.000 pendant la haute saison.