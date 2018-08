Selon un tweet du service communication de la chaîne M6, Denver sera à nouveau diffusé à compter du lundi 27 août prochain, dès 8h15 dans l’émission jeunesse M6KID. Si Denver possède toujours sa guitare et ses lunettes roses, son nouveau look ne plaît pas à tout le monde.

Ce mardi 7 août, la chaîne M6 a annoncé le retour du célèbre dessin animé des années 90, "Denver le Dernier Dinosaure", pour le 27 août prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans sont assez déçus de ce premier aperçu.

Sur son compte Twitter, M6 a posté un nouveau visuel de Denver version 2018. Les lunettes roses et la guitare sont là, et le "plus gentil des animaux" a bénéficié d’un coup de jeune.

Le nouveau Denver n'est pas au goût de tout le monde

Sur Twitter, les internautes ont critiqué le nouveau look du dinosaure en le comparant à la version originelle.

"Les dinosaures viennent de subir leur deuxième massacre de masse qui amènera à leur extinction. Merci M6", "Je suis désolé mais il n'existe qu'un seul Denver", les fans n'épargnent pas Denver pour qui le retour s'annonce déjà mouvementé.

Les dinosaures viennent de subir leur deuxième massacre de masse qui amènera à leur extinction. Merci M6 #Denverhttps://t.co/1slScB37Sb — Jess Cetacea (@JessCookiePants) August 7, 2018

Je suis désolé mais il n'existe qu'un seul #Denver. Et c'est valable pour le générique aussi. pic.twitter.com/0drT3lNDwq — Bloodies 🇫🇷⭐⭐ (@Bloodies_) August 7, 2018