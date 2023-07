Déols : comment enrayer les cambriolages et les incivilités qui nuisent aux commerces ?

Cambriolages, véhicules caillassés, camions siphonnés... Les commerçants de Déols en ont assez des vols et des incivilités et ils le font savoir. Ils étaient invités à s'exprimer mardi 4 juillet, à l'occasion d'une réunion organisée par la mairie.

ⓘ Publicité

"On a subi des agressions sur la zone de GranDéols, raconte Christophe Aubert, patron d'un garage. Mes dépanneurs ont pris des cailloux sur leur camion, sur les voitures des clients". Une vingtaine de commerçants étaient présents et témoignent de faits similaires, qui se sont intensifiés au cours des dernières semaines et derniers mois . "Avec ce sentiment d'insécurité, les gens viennent moins dans nos magasins, donc il y a une baisse d'activité, constate Rachelle Villette, présidente de l'association ComArt Déoloise, qui regroupe une partie des commerçants de la commune. Il y a aussi les assurances à gérer, la fermeture du commerce parfois le temps de réparer les dégradations".

À lire aussi Un chantier de Châteauroux cambriolé dans la nuit, des outils volés

Au cours de la réunion, certains évoquent aussi les rodéos urbains et le sentiment d'impuissance. "Un jour, un gamin va traverser et ça va mal finir", lance l'un d'eux. "On a des projets pour faire bouger GranDéols, mais nos projets sont stoppés à cause de ces problématiques", ajoute un autre.

Renfort de police municipale

Un constat partagée par la maire de la commune. "Sur la zone de GranDéols et dans le centre-ville, on a la chance d'avoir un secteur économique important qu'on est en train de développer, et c'est dommage que quelques faits, quelques personnes enrayent tout le travail que nous sommes en train de mener", explique Delphine Geneste. Elle poursuit : "Je pense qu'il était important de libérer la parole, pour que chacun entende et qu'on travaille tous ensemble pour éviter que cette zone devienne moins attractive".

À lire aussi Un tabac cambriolé à Déols, deux hommes convoqués prochainement en justice

Face à la colère des commerçants, les services de l'État (mairie, agglomération, police nationale et municipale, préfecture, parquet) ont annoncé plusieurs mesures. La police municipale de Déols va être renforcée. "Ce qui est acté, c'est qu'il y un renfort administratif, et je m'engage d'ici la fin du mandat à avoir un troisième policier municipal pour renforcer notre équipe sur le terrain", indique la maire Delphine Geneste.

Côté police nationale, le commissaire Édouard Malis, directeur départemental de la sécurité publique, promet "une présence renforcée des effectifs de police" sur la commune. "On a proposé aussi des conseils d'un référent sûreté qui viendra faire des audits sur demande auprès des commerçants, pour pouvoir répondre à leurs questions ou empêcher l'action des délinquants et nous permettre d'intervenir plus rapidement", dit-il, en précisant que cela peut être par exemple des conseils sur les systèmes d'alarme.

Parmi les autres mesures annoncées : le renforcement de la vidéo-protection, ou encore la mise en place à la rentrée de septembre d'un disposition "participation citoyenne" avec la police pour impliquer davantage les habitants sur les questions de sécurité.