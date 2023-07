Déols : Des collégiens de Romain Rolland réalisent la meilleure action éco-déléguée de l'Académie

Une partie des 16 éco-délégués du collège Romain-Rolland de Déols et leurs professeurs encadrants

Alors que l'année scolaire s'achève dans quelques jours, des élèves de Déols de la 6e à la 3e sont encore engagés dans un concours ! Les éco-délégués (élèves représentants agissant en faveur du développement durable) du collège Romain Rolland représentent le Berry et même l'ensemble de l'académie d'Orléans-Tours dans un concours d'initiatives durables. Ils font partie des 25 collèges finalistes au niveau national.

C'est une vidéo présentant leur travail qui leur vaut cet honneur. Une vidéo au format court et humoristique présentant leur projet de jardin en permaculture.

Une initiative mise en place en 2019

La désignation d'éco-délégués est obligatoire dans les établissements du secondaire depuis la rentrée 2020. A Déols un quatuor d'enseignants l'avait développé dès 2019. Et la première action choisie par les élèves fut la création d'un jardin en permaculture. Si la plupart des éco-délégués à l'origine du projet ont depuis quitté le collège pour le lycée, le jardin s'est transmis à leurs successeurs. Ils l'entretiennent avec leurs autres camarades et ont donc décidé d'en faire la promotion en vidéo dans le cadre du concours de la meilleure action éco-déléguée.

Débutants mais talentueux

Pour cette vidéo d'1 minute et 30 secondes maximum, il a fallu vite s'adapter car bien peu avaient de l'expérience en la matière. Les qualités de certains élèves également membres du club de théâtre ont sans doute aidé. Le choix de la mise en scène fortement inspirée de la série culte "Bref" de Kyan Khojandi a probablement aussi été un atout. "Des phrases, comme des slogans, répétés 2 fois à la forme passive et active, ça permet de faire passer le message. Ce n'était pas un choix anodin" souligne le professeur Juan-Carlos Matteos un des 4 enseignants encadrant le groupe des 16 éco-délégués.

Il a aussi fallu faire vite pour tourner : une demi-journée seulement entre les averses. L'expertise du professeur-documentaliste Christophe Poupet en montage vidéo a également été précieuse.

Finale nationale

Les élèves, fiers de cette première distinction - qui leur vaut déjà en récompense des abonnements à des revues scientifiques - espèrent maintenant une bonne place et pourquoi pas la première au concours national. Un prix de 10.000 euros est à la clé. Mais la reconnaissance du travail est déjà une belle reconnaissance pour ces élèves dont beaucoup sont très impliqués dans leur rôle d'éco-délégué et engagés pour l'écologie et le développement durable.