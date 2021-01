Déols : une trentaine de gens du voyage positifs au Covid-19

La situation est évidemment différente d'un foyer de contamination dans un lieu clos. À Déols, au moins une trentaine de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage ont été testées positives au Covid-19. Un premier cluster a été détecté sur le site de la Croix-Blanche, avec 19 cas positifs. Une quinzaine de personnes ont aussi été contaminées dans un autre camp, toujours sur la commune de Déols.

Un "auto-confinement" demandé par la mairie de Déols

Contacté par France Bleu Berry, le maire de Déols précise que "la situation est sous contrôle" grâce à la mobilisation des Restos du Cœur, du centre communal d'action sociale de Déols et celui de Châteauroux. Des colis-repas sont directement apportés dans les camps pour les gens du voyage. "On ne les abandonne pas. On leur demande de ne pas sortir du camp. La consigne est vraiment respectée", salue Marc Fleuret.

Un important travail est également réalisé pour rassurer et accompagner. "On prend le temps de discuter et de savoir comment ça va. Dans ces camps, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui ont un certain âge. On sentait l'angoisse de membres des familles. On est attentif à ce qui se passe", ajoute Matthieu Prudhomme, du CCAS de Déols.