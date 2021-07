Dépakine : Téo, collégien à Saint-Jean-de-Braye, récupère bien de son opération du cœur

Pour la photo de France Bleu Orléans, Téo a voulu poser avec le drapeau du Tour de France. Ce dimanche, il va assister à l'arrivée de l'épreuve sur les Champs Elysées, à Paris. Ce sera sa première grande sortie depuis un mois et demi, depuis qu'il a été opéré à cœur ouvert, à l'hôpital Clocheville à Tours. " Mais, je vais déjà mieux" rigole le garçon au grand sourire, " Je peux marcher, courir, refaire du vélo. Je m'en sors plutôt bien pour quelqu'un qui a été opéré du cœur ".

Téo a subi une greffe de la valve pulmonaire

Quelques jours après l'opération en juin - DR

Téo est ce qu'on appelle "un enfant de la Dépakine". Sa mère a continué à prendre pendant sa grossesse un antiépileptique, la Dépakine, sans connaitre les risques pour le fœtus. Téo est né avec de nombreuses complications et malformations. " Il avait déjà été opéré du cœur après la naissance. Là, il y avait de nouveau urgence à intervenir" explique sa maman, Estelle Ervé-Legros. Le 3 juin dernier, Téo a subi une greffe de la valve pulmonaire. Il s'agit d'une opération lourde, complexe et sans aucune garantie de succès sur le long terme : " Le chirurgien nous a prévenu : cette valve peut durer 4 ans au pire et 20 ans au mieux. Mais, on sait déjà que Téo devra retourner au bloc au cours de sa vie."

La guérison de Téo, c'est un nouveau coup de pied aux fesses de Sanofi

Pour Téo et sa famille, il y a donc cette bataille pour la vie et même la survie. Et à côté, il y aussi la bataille contre le laboratoire français Sanofi, qui commercialise la Dépakine. Depuis plusieurs années, la famille tente de faire reconnaitre la responsabilité du laboratoire dans les problèmes de santé de Téo. Elle a déjà reçu des indemnisations. Mais, Estelle Ervé-Legros attend plus encore : "C'est une guerre de longue haleine que j'ai lancée et j'espère bien qu'il y aura un procès au pénal un jour, que je puisse avoir le directeur de Sanofi en face pour lui dire qu'il a pourri notre vie et surtout celle de Téo." En août 2020, Sanofi a été mis en examen pour " homicides involontaires" dans ce dossier de la Dépakine. L'instruction est toujours en cours et un procès pourrait avoir lieu d'ici deux ans.

Une cagnotte en ligne pour les frais médicaux

La famille de Téo a lancé une cagnotte en ligne pour l'aider à payer l'opération de Téo. "Il y a une partie qui ne sera pas prise en charge par la mutuelle et la Sécurité Sociale" explique Estelle Ervé-Legros, " On a donc lancé cet appel à la générosité. Chacun met ce qu'il veut, c'est juste pour nous donner un coup de main".