Dépannages selon les priorités, clients en faible débit : Orange gère un réseau très sollicité

Depuis quelques jours internet est plus que jamais un outil indispensable. L’opérateur Orange, premier fournisseur en Normandie, est sur le qui-vive pour répondre à la (forte) demande. Il reconnaît que cette période accroît la fracture numérique.

Télétravail, cours à distance et indispensable distraction des personnes confinées : difficile d’imaginer une vie sans Internet en cette période de confinement pour endiguer l’épidémie de Coronavirus. La pression est forte pour l’opérateur Orange. Mais le groupe se dit confiant au troisième jour du confinement national.

Un pic permanent

Pour l’heure “ça tient” se satisfait Marc Maouche, délégué régional d'Orange. Selon lui le réseau Internet normand est rompu aux périodes de surfréquentation. “Il y a régulièrement de grands événements type anniversaire du Débarquement ou Armada. Donc notre réseau est dimensionné pour tenir des pics de fréquentation”. Au niveau national l’opérateur dispose de 2 500 salariés pour surveiller le réseau 24 heures sur 24.

Comme beaucoup d’entreprises, Orange a fermé ses boutiques. Mais en cas de pannes les techniciens peuvent toujours se déplacer chez les clients. “Mais nous avons établi des priorités en cette période de crise” détaille Marc Maouche. “En premier lieu nous intervenons chez les professionnels de santé. Mais aussi tous ceux qui sont engagés pour les secours. Les clients doivent accepter cette hiérarchisation même si on essaye toujours de résoudre les problèmes le plus vite possible en fonctions des équipes d’intervention disponibles”.

Organisation à domicile obligatoire dans certaines zones rurales

Cette période difficile accroît la fracture numérique dans les zones rurales où le débit est faible. Conséquence les habitants doivent s’organiser sous peine de saturer leur modeste réception. “Un client éloigné du central avait déjà un débit plus faible. Donc s’il fait du télétravail lorsque ses enfants sont aussi connectés, il y a le risque de congestion de sa box ou de son wifi selon l’installation” explique Marc Maouche. “Dans leur cas il y a une planification des tâches à organiser” conclu le délégué régional d'Orange. Une entreprise qui n’a pas vraiment le droit de connaître la moindre défaillance en ce moment.