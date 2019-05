Vers un départ anticipé de L'Hermione à Cherbourg

Ce lundi 6 mai 2019, on apprend que la frégate L'Hermione quittera le port de Cherbourg plus tôt que prévu, pour raisons météo.

Cherbourg, France

Décidément, le temps normand joue des tours à la frégate L'Hermione. Après une arrivée anticipée vendredi soir, le voilier devrait quitter le port de Cherbourg plus tôt que prévu pour raisons météo. Elle devrait passer le pont tournant à 11h19 ce mardi matin plutôt que mercredi en fin de journée. Une réunion entre les différents acteurs a eu lieu en début d'après-midi. On attend du vent dans les prochaines 24 heures, et le commandant de L'Hermione ne souhaite pas prendre de risque pour la sortie du bassin. C'est une opération délicate car il y a simplement 1,50 m de battement de chaque côté du bateau. La frégate devrait ensuite rester au mouillage en petite rade, pour une durée indéterminée.

De nombreuses questions restent en suspens ce lundi soir. Quid des nombreux billets vendus d'avance pour les visites du bateau et des animations (feu d'artifice notamment) prévues par la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour saluer le départ de la mythique réplique de la frégate de La Fayette mercredi soir ? La frégate poursuivra ensuite son voyage "Normandie Liberté" avec une escale à Dieppe, en Seine-Maritime, à partir de vendredi soir.