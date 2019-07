Départ de Frédéric Paquet de l'ASSE : Roland Romeyer confirme à demi-mot

Saint-Étienne, France

Le départ de Frédéric Paquet de l'AS Saint-Étienne semble se confirmer. Roland Romeyer, président du directoire du club, est passé sur le plateau de France Bleu au village départ du Tour de France à Saint-Étienne ce dimanche.

Roland Romeyer ne confirme pas officiellement le départ de son directeur général mais concède qu'il est discuté : " Peut-être, peut-être, je dois le voir dans la semaine. Quand il y aura des choses officielles on vous le dira". Le président du directoire de l'ASSE évoque simplement une situation récente. Le retour de Roland Romeyer dans les affaires opérationnelles du club serait à l'origine de ce départ.

INTERVIEW I Roland Romeyer avec Olivier Roché et Alexandre Vau Copier

Un mot sur le mercato

Roland Romeyer a également dit deux mots sur le mercato estival qui est en cours et qui prendra fin le 1er septembre. Le président évoque une période "difficile dans le football", dans laquelle le club: "Essaye de faire le mieux possible [...] j'aimerais donner du bonheur à tout le monde et que tout se passe bien pour le club".

"Il y aura encore quelques départs j'espère" — Roland Romeyer

Le président du directoire mise sur de nouveaux transferts: "Il y aura encore quelques départs j'espère. Il y a certains joueurs qui ne font pas partie du projet de Ghislain Printant et il y en a d'autres avec qui on essaye de discuter, concrétiser des choses".

"On souhaite que le club et William [ndlr : W.Saliba] soient contents de ce qui pourra se passer dans ces jours à venir" — Roland Romeyer

Roland Romeyer confirme que le départ avec prêt de William Saliba est toujours dans les tuyaux : " Le mercato en Angleterre fini le 10 août donc oui il y aura sans doute quelque chose qui se passera. William Saliba est contacté par de nombreux clubs. On souhaite que le club et que William soient contents de ce qui pourra se passer dans ces jours à venir". Arsenal et Tottenham seraient intéressés par le défenseur prometteur de l'ASSE.