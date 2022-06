Départ des derniers médecins à Cerisy-la-Forêt : " Sans médecine, la vie de la commune est en danger"

Le maire de Cerisy-la-Forêt, Jean-Pierre Leduit et la directrice de l'EHPAD de la ville, Sophie Malapel devant le cabinet médical

"Sans médecin, c'est toute la vie de Cerisy qui est menacée. Sans médecine, moins de personnes viennent dans le bourg, donc automatiquement la pharmacie, la boucherie, la boulangerie sont affectées, et puis après, c'est toute la ville" commente Jean-Pierre Ledouit, devant la maison médicale, construite en 2018.

Plus de médecin pour les 70 résidents de l'EHPAD

Pendant trente ans, Claire et Thierry Lemoine ont été les deux médecins de Cerisy-la-Forêt. Thierry Lemoine, lui était le médecin salarié de l'EHPAD. Depuis son départ, la directrice Sophie Malapel, n'a plus de médecins pour renouveler les ordonnances, prescrire des médicaments et suivre la santé des résidents.

"J'ai envoyé 40 lettres aux médecins des alentours, et j'ai reçu quatre réponses dont deux positives. Un médecin à la retraite qui va reprendre du service pour quelques mois et un médecin gériatre de Saint-Lô, qui pourrait éventuellement rejoindre l'EHPAD dans quelques mois", précise la directrice de l'EHPAD.

Prendre automatiquement sa voiture quand on est malade

Dans les rues de Cerisy-la-Forêt, les habitants sont inquiets. Muguette 80 ans, allait à pied chez le médecin, maintenant elle doit se rendre en voiture jusqu'à Molay-Littry (Calvados) : "Tant que je peux conduire ça va, mais je suis âgée et ça va devenir difficile".

La pharmacie installe une borne de téléconsultation pour dépanner

La pharmacie de la ville, située à 20 mètres du cabinet médical vient d'installer une borne de téléconsultation pour palier au manque de médecins. "C'est une solution provisoire, mais en attendant pour les habitants qui n'ont plus de médecin traitant, cette solution est adaptée", explique Amaury Humbert, assistant pharmacien.

La borne de téléconsultation de la pharmacie Humbert de Cerisy-la-Forêt © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Les patients peuvent prendre rendez-vous, ou venir directement en pharmacie. En 15 à 20 minutes, la consultation est faite avec un médecin à distance, puis juste après le rendez-vous, l'ordonnance est imprimée dans la pharmacie.

Toujours en quête de médecins, une vidéo a été réalisée par la mairie pour promouvoir la ville et attirer des professionnels.