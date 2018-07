Les premiers départs des grandes vacances démarrent vendredi dans toute la France. Bisons Futé voit donc orange dans le sens des départs. Alors si jamais votre voyage se rallonge de plusieurs heures à cause des bouchons, voici quelques conseils pour que votre enfant ne s'ennuient pas en voiture.

Passager ou conducteur, on a tous entendu cette fameuse question que les enfants répètent généralement après plusieurs heures de route: " Papa, Maman, quand qu'est ce qu'on arrive ? ". Alors si jamais votre trajet en voiture est rallongé à cause des conditions de circulation difficiles qui s'annoncent pour ce premier weekend de départs, (Bison Futé prévoit deux jours orange dans le sens des départs) mieux vaut prévoir de quoi occuper vos enfants, le temps d'arriver à bon port.

Et rassurez-vous il n'y a rien de bien compliqué, " il suffit juste de faire appel à votre imagination ", explique Catherine Guimbail, orthophoniste à La Rochelle. Voici donc une liste d'occupations et de jeux qui permettent à vos enfants " de s'amuser tout en faisant travailler leur langage et leur imagination " :

Chanter

Deviner une chanson qui passe à la radio

Jouer à trouver la première voiture verte, rouge, ect...

Repérer le numéro d'un département d'une voiture et en deviner le nom

Le jeux des rimes

Le calcul mental

Enfin si vous optez pour les tablettes ou les téléphones portables, faites-le avec parcimonie : " _20 minutes pas plus_. Certes ça calme l'enfant car il est focalisé sur la tablette, mais à trop forte dose, ce n'est pas bon pour son développement ", précise Catherine Guimbail.