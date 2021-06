Départ pour le Mali du 27e BCA d'Annecy : "nous partons sereins" indique le colonel Ivan Morel

France Bleu Pays de Savoie - Quelle seront les missions du 27e BCA au Mali ?

Colonel Ivan Morel - Ce sont des missions classiques de sécurisation de zone. Notre rôle est de faire en sorte que les groupes armés terroristes ne prennent pas le dessus sur les forces gouvernementale et que la population locale puisse vivre en sécurité.

Dans cette zone du Mali, 57 militaires français ont été tués lors des huit dernières années, comment se gère un tel déploiement ?

C’est effectivement un contexte dangereux mais nous sommes extrêmement bien préparés. Tous les chasseurs alpins déployés sur cette opération partent très sereins. Après, il y a toujours de l’appréhension mais c’est comme en montagne, il faut en avoir. Celui qui n’a pas peur est un fou. Donc oui, il y a forcément de l’appréhension quand on se retrouve dans des opérations engagées comme celle-ci mais cela n’empêche pas la détermination et la sérénité.

"Les sens en éveil"

Quelles sont les plus grandes difficultés sur une opération extérieure comme celle-ci ?

C’est d’être en permanence les sens en éveil, c’est-à-dire qu’il n’y a jamais de relâchement. Face à un ennemi imprévisible et qui essaie de nous surprendre, il faut être toujours prêt et à l’affût. C’est d’ailleurs l’une des devises du 27e BCA. Et après, il y a aussi des actions de déploiement opérationnel ou de combat mais dans lesquelles on met en place tous les éléments qui permettent d’avoir le succès escompté. Mais il faut _être attentif pendant quatre mois_, jour et nuit, parfois dans des conditions un peu précaire et de confort ou d’incertitude certitude vis-à-vis de l’ennemi.

Comment s'organise la vie des soldats sur place ?

Nous sommes dans un camp qui n’est pas très grand avec une vie sous tente. Nous avons des climatiseurs pour la nuit afin de pouvoir mieux récupérer mais on les coupe dans la journée parce que cela consomme pas mal d’énergie. Chaque soldat boit entre 13 et 15 litres d’eau par jour parce que c’est un pays où il fait très chaud. La vie s’organise autour de ce camp et avec après des interventions à l’extérieur, soit dans les villes et les villages qui nous entourent, soit dans des zones plus éloignées pour aller combattre les groupes armés terroristes.

Communication

Est-ce facile de communiquer avec les familles restées sur Annecy ?

Quand on est sur notre base, c’est relativement facile parce que nous avons des connexions wifi satellitaires qui permettent de le faire. Alors, ce n’est pas les mêmes débits qu’en France donc parfois c’est un peu frustrant, tout le monde ne peut pas se connecter en même temps mais on arrive quand même à communiquer de manière satisfaisante. Après quand on est déployé sur le terrain, c’est plus compliqué. Il peut arriver que durant des périodes de 10 à 20 jours, on ne puisse pas toujours communiquer comme on le voudrait. On essaie alors de prévenir en amont nos familles, dire que durant les prochains jours, cela sera plus compliqué de se parler. Nous recevons également les colis et les courriers que nos proches nous envoient mais, dans ces endroits un peu reculé, les délais de la poste sont un peu longs.