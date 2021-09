Retoqué par le préfet, le département de la Dordogne propose un nouveau projet pour la piscine de Sarlat

Le 28 avril dernier, l'Assemblée départementale a voté le projet de construction de piscine départementale à Sarlat, projet dans les cartons depuis plus de 30 ans. Le département s'engageait à prendre à son compte les travaux et la maitrise d'ouvrage puis de céder le fonctionnement de la piscine à la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir. Or, quelques semaines plus tard, le préfet a retoqué ce projet qui "irait à l'encontre du principe de non-scission du fonctionnement et de l'investissement". Selon Frédéric Perissat, il est contraire à la loi NOTRe (loi portant nouvelle organisation territoriale de la République) votée en 2015. Le fonctionnement de la piscine ne peut pas être transmis à la communauté de communes.

Une nouvelle étude bientôt menée

Lors de la séance plénière de l'Assemblée départementale de ce lundi 27 septembre, Germinal Peiro a souhaité "par souci d'apaisement [...] que l'Assemblée prennent acte de ce déféré préfectoral et en tire les conséquences". La délibération de l'Assemblée du 28 avril 2021 a donc été complétée et précisée pour rentrer dans les clous. Le département veut désormais créer "un équipement aquatique d'intérêt départemental". Il en serait le seul gestionnaire comme au dojo de Coulounieix-Chamiers ou comme au centre départemental de tennis de Trélissac. Il ne serait donc plus question de donner la gestion à la communauté de communes.

L'Agence Technique Départementale (ATD24) est donc missionnée par le conseil départemental pour réaliser l'étude de faisabilité de la construction et de la gestion d'"un centre départemental de la natation" à Sarlat