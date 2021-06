Certaines communes de Dordogne n'ont pas reçu leurs bulletins de vote pour le second tour des élections départementales à cause d'un défaut de livraison. La préfecture, les candidats et les mairies se sont organisées en catastrophe.

Départementales en Dordogne : la course aux bulletins manquants avant le second tour

Gros coup de stress dans certaines communes du canton Vallée de l'Homme, environ huit d'entre elles n'ont pas reçu les bulletins de vote pour le second tour des élections départementales prévue ce dimanche. Il s'agit d'un défaut de livraison, à priori d'un prestataire, selon la préfecture de la Dordogne qui a été informée ce vendredi.

Avec les mairies et les candidats, la course aux bulletins manquants a été lancée. Certaines mairies avaient gardé les bulletins du premier d'autres, les candidats et les élus sont allés les chercher pour les redistribuer. La mairie de Campagne est concernée, le maire Thierry Péraro raconte "tout le monde est sur les dents, les candidats courent dans les bureaux de vote où ils restent des bulletins du premier tour et de redistribuer à ceux qui n'ont rien reçu, en espérant que tout le monde ait assez de bulletins".

Selon la préfecture, tous les bureaux de vote qui n'ont pas été livrés auront des bulletins ce dimanche matin. S'il vient à manquer de bulletin, les candidats auront la possibilité d'en apporter de supplémentaires, c'est prévu dans le code électeur explique-t-on à la préfecture.