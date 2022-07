Départs en vacances : des animations de prévention routière sur l'aire de la Marche Occitane

Près de 940 accidents se sont produits sur les routes de France pendant l'été 2019. Pour inciter les vacanciers à être prudents sur le trajet des vacances, la Préfecture de l'Indre organise ce vendredi 8 et ce samedi 9 juillet jusqu'à 16h, des ateliers de sensibilisation sur l'aire d'autoroute de la Marche Occitane (A20), près d'Argenton-sur-Creuse. Les automobilistes peuvent notamment y tester un simulateur de tonneaux. Fixée sur un axe, la voiture tourne à la vitesse de 30km/h seulement. "Ma tête a touché le plafond. Toutes les bouteilles qui étaient rangées dans la boîte à gants ont valsées dans l'habitacle. C'était impressionnant : mes mains étaient crispées sur le volant et j'ai eu peur", raconte Mohamed, Versaillais qui se dirige vers le sud de la France pour des vacances en famille.

A chaque stand, les enfants peuvent récupérer une gommette qui leur permet ensuite de remporter un sac de goodies. © Radio France - Emma Steven

Sensibiliser au port de la ceinture, mais aussi à prendre des pauses toutes les deux heures, c'est le message que veulent continuer à faire passer les acteurs de la sécurité routière présents.

21eme édition de "La route à des vacances en toute sécurité"

Ce vendredi en fin de matinée, une centaine de personnes s'est déjà arrêtée sur un ou plusieurs des quinze chapiteaux installés. Simulateurs d'alcoolémie, piste vélo d'éducation routière....En plus des animations, des pompiers du SDIS36, des gendarmes et des agents de la Direction interdépartementale des routes du Centre-Ouest informent sur leurs métiers, les premiers secours et les outils de contrôles.

Une voiture pédagogique du SDIS36 montre les opérations réalisées par les pompiers lors des accidents de la route. © Radio France - Emma Steven

Pour la préfecture, ce week-end de grands départs en vacances est un prétexte pour inciter les automobilistes à être prudents à chaque fois qu'ils prennent le volant. "La plupart des accidents se produisent sur les cinq derniers kilomètres qui nous séparent du domicile. On se presse alors que ça ne nous fait pas gagner du temps et que ça multiplie les risques", rappelle Stéphane Guérin, le coordinateur de la sécurité routière à la préfecture de l'Indre. En 2022, près de 1 250 personnes ont déjà perdu la vie sur le réseau routier français.