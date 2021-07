Dépendance : à Charbonnières-les-Varennes, la colocation comme alternative à l'Ehpad

Entre l'Ehpad et le maintien à domicile, un entre deux se développe en Auvergne. Sorte de colocation où les résidents vivent à huit dans une maison de près de 400 m². Chacun sa chambre avec salle de bain et entrée privative, mais le salon et la cuisine se partagent, avec l'assistance d'auxiliaires de vie au quotidien et d'une veille de nuit.

La société Ages&Vie vient de créer deux maisons du genre à Charbonnière-les-Varennes. Parmi les premiers "colocataires" à s'installer, Colette, qui quitte son logement de Romagnat, est soulagée d'avoir pu emmener sa chienne Dina. "Je ne pensais pas que c'était possible", confie-t-elle en posant ses valises.

Dans la chambre, Claude, son gendre, s'active à installer la télé, le miroir et toutes les affaires de Colette. "On a ramené son fauteuil, sa chauffeuse... Il y a une partie de meubles fournis et puis une partie laissée aux résidents. Ce qu'on cherche, c'est qu'elle ait l'impression d'être chez elle". Pour Christine, sa fille, c'est un test. "Le principe est quand même beaucoup plus sympa qu'une maison de retraite. C'est une structure plus familiale, plus petite, moins stricte en règlement aussi." Alors à voir à l'usage se dit Christine. "Après, ce n'est pas médicalisé et ça a ses limites niveau santé, mais on verra."

La promesse d'un personnel plus disponible

Emmanuelle aussi attend beaucoup de cette colocation. Auxiliaire de vie, elle travaillait jusque là à domicile. "Je vais faire quasiment la même chose : du soin, de la toilette, jusqu'aux repas qui sont faits maison", mais cette fois sans la contrainte de passer la journée dans la voiture pour courir de maison en maison. "Ici on n'est pas pressé par le temps", sourit Emmanuelle qui a préparé des gâteaux pour accueillir les premiers résidents.

Sarah, sa collègue, adjointe à la responsable de maison a carrément posé ses valises à l'étage. Elle vit sur place, notamment pour assurer les astreintes de nuit. Chaque résident peut appeler si besoin grâce à un médaillon téléalarme.

Dans chaque maison, la cuisine est collective et les résidents invités à participer à l'élaboration des repas. © Radio France - Juliette Micheneau

A terme, ils seront donc huit à vivre ici, "et forcément, des affinités se créent, d'autant que tout le monde mange ensemble", assure Maëlys Lefebvre, la manager régionale d'Ages&Vie, qui met en avant la souplesse de la formule puisque chaque colocataire possède un bout de terrasse et une porte sur l'extérieur pour faire entrer ses visiteurs.

Des chambres toujours vacantes

Il reste à Charbonnières-les-Varennes, de la place pour devenir colocataire de Marcelle, la doyenne de 103 ans. Concernant le budget, la société annonce en moyenne 1600 euros de reste à charge par mois.

La deuxième "colocation" de Charbonnières-les-Varennes ouvrira lorsque toutes les chambres de la première seront pourvues. © Radio France - Juliette Micheneau

Deux "colocations" du genre existent déjà à Villeneuve-sur-Allier où il reste encore des places et d'autres maisons vont s'ouvrir à Aigueperse, Chabreloche et Cunlhat.