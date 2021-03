Dépistage à l’hypermarché de Mende

Une campagne de dépistage Covid-19 a eu lieu ce vendredi 5 mars au cœur de l’Hyper U de la ville de Mende. Des tests antigéniques et nasopharyngés gratuitement, sans rendez-vous et sans ordonnance. "J’avais des courses à faire, c’était l’occasion de me faire tester". Le sac de course sous le bras Simone attend son tour : "c’est une très bonne idée".

Les habitants sont au rendez-vous comme jacqueline : "c’est la première fois que je vais me faire tester, sans cette initiative, je n'aurais rien fait". Permettre un accès plus simple et plus large au test, c'est l'objectif de cette campagne Marie-Claude Aurand est la présidente de la Croix-Rouge en Lozère : "il faut aller là où le monde se trouve, c’est le meilleur moyen de toucher le plus de population possible".

Marie-Claude Aurand présidente de la Croix-Rouge en Lozère Copier