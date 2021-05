Déplacements à Marseille : on a testé pour vous un trajet à vélo

Rendez-vous est donné avec Émilien Schultz, bénévole au collectif marseillais Vélos en Ville. Vendredi 30 avril à 16h, départ du boulevard de la Libération (4e). Quelques coups de guidon et on arrive boulevard Longchamp (1er) qui serait « a priori un équipement parfait pour rouler, mais c’est vraiment conçu pour mettre en opposition piétons et cyclistes. La piste cyclable est à l’endroit où les piétons marchent : on crée du conflit entre deux usagers ».

Les pistes cyclables sont régulièrement encombrées par d'autres usagers de la route © Radio France - Solène Leroux

On continue vers les Réformés pour rejoindre la rue Thiers (1er), qui « est un super exemple d’une bonne infrastructure cyclable », affirme Émilien. Comprendre : une piste cyclable séparée par un terre-plein pour sécuriser les vélos.

Impossible d’avancer : on est coincés entre deux pots d’échappement - Émilien Schultz, cycliste

Quelques rues après, une nouvelle difficulté se dresse : « Nous sommes bloqués dans une rue à sens unique avec des voitures garées à gauche et à droite, et une file de voitures à l’arrêt. Impossible d’avancer : en tant que vélo, on n’a pas d’espace pour passer, et on est coincés entre deux pots d’échappement. ».

85 km de lignes cyclables en 2024

Un peu plus loin sur le boulevard Chave (5e), un scooter roule en sens inverse sur la piste : « La situation ultime du non-respect complet des infrastructures cyclables ». On finit le tour d'un peu moins d'une heure sur la nouvelle piste cyclable du boulevard Sakakini, le Jarret. Elle fait partie des infrastructures prévues par le plan Vélo de la Métropole voté en juin 2019 : 85 kilomètres de lignes sont attendus pour 2024.