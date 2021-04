Déplacements dans un rayon de 10 km : les idées des Drômois et des Ardéchois pour s'occuper

Depuis 19h ce lundi 5 avril, la France est reconfinée. Une version un peu allégée du confinement : il est possible de sortir autant de temps que l'on veut en journée, à condition de rester dans un rayon de 10 km autour de chez soi. Les Drômois et les Ardéchois ne manquent pas d'idées d'activités.

"Pour les balades dans un périmètre de 10 km, moi je viendrai me balader au parc Jouvet", déclare Brigitte. Cette habitante de Bourg-lès-Valence n'est pas la seule à envisager cette option : avec les vacances scolaires qui arrivent, de nombreux parents valentinois vont venir se balader au parc Jouvet avec leurs enfants. Jimmy est d'ailleurs en train d'y jouer avec ses copains : "On viendra ici, et puis on ira aux canaux, c'est bien, on joue, on fait du vélo, on donne à manger aux canards", raconte le petit garçon.

"Il y a aussi Jean Perdrix, le parc du château d'eau et puis plein d'autres parcs, il y en a pas mal à Valence et j'ai l'intention de bien profiter de la nature", complète Monique.

Nicolas, quant à lui, a déjà examiné toutes ses options : "_J'ai vu que, depuis le centre-ville de Valence, on pouvait aller jusqu'à Saint-Romain-de-Lerps, au château de Crussol, à La Roche-de-Glun et presque jusqu'à Chabeuil_, donc ça laisse pas mal d'opportunités, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même" sourit-il.

Une balade à vélo de 160 km, tout en respectant le périmètre imposé

Côté Ardèche, Patrick Gilles, cycliste amateur, passionné de longues distances, a tout prévu pour occuper ses week-ends confinés : il s'est tracé un itinéraire de 160 km à parcourir en vélo, sans jamais sortir du périmètre de 10 km autour de chez lui, à Pranles.

"Le parcours comporte huit cols, ça fait une belle balade ! D'ailleurs j'ai été surpris, je pensais tracer un parcours d'une centaine de kilomètres et quand j'ai vu qu'il était possible d'aller chercher quelques petites routes à droite et à gauche, sans jamais passer deux fois au même endroit, parce que c'est la règle du jeu que je m'étais fixé, on arrive à ce parcours de 160 km."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et le passionné de vélo compte aller encore plus loin : "Le challenge c'est d'arriver à 200 km. Ma crainte c'était de se dire : dans 10 km qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut bien trouver une motivation dans cette période compliquée, donc ça occupera les quatre semaines qu'il nous reste."