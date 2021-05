Déplacements, faibles salaires...les archéologues de Touraine dénoncent la face moins reluisante du métier

Les négociations avec le ministère de la Culture ne donnant rien à leurs yeux, les archéologues de l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) se mobilisent de nouveau ce vendredi, en région Centre-Val de Loire et partout en France. Ils avaient déjà manifesté en avril, à Tours.

Parmi leurs revendications, une augmentation significative de leurs salaires "non revalorisés depuis 20 ans" ainsi que des "recrutements massifs" pour assurer leurs missions. A l'heure actuelle, une soixantaine d'archéologues travaillent à l'Inrap de Tours, d'après Gaëlle Robert, représentante du Snac-FSU. L'archéologue qui exerce depuis 18 ans souhaite également attirer l'attention du public sur une facette moins reluisante d'un métier dont rêvent certains enfants : "le quotidien d'un archéologue aujourd'hui c'est d'aller en déplacement parfois loin de chez soi, sur des missions qui peuvent durer un, deux, trois, quatre mois voire parfois jusqu'à un an, avec des conditions climatiques qui peuvent être difficiles. Nos salaires, ça fait vingt ans qu'ils n'ont pas été revalorisés. C'est un métier passion, en effet, mais la passion n'excuse pas tout. Comme c'est un métier qui abîme aussi le corps, il serait bien de rémunérer à leur juste valeur les salariés. Je fais partie de la catégorie 3, la plus représentée, j'ai dix-huit ans de carrière et je touche 1 800 euros nets, pour cinq ans d'études." tours