Déploiement de la redevance incitative en Dordogne : pourquoi ça coince ?

En Périgord, le déploiement de la redevance incitative a été repoussé à deux reprises. La mise en place de ce nouveau système de collecte est contestée par une partie des habitants et certains élus. Il faut dire que la nouvelle facturation est couplée à l'arrêt du ramassage à domicile.

En Périgord, la mise en place de la redevance incitative pour la collecte des déchets ménagers continue de faire grincer des dents. Repoussée à deux reprises, elle ne s'appliquera pas avant le 1er janvier 2023 pour une grande partie de la Dordogne et à compter du 1er janvier 2024 pour les agglomérations de Bergerac, Sarlat et Nontron.

Les dates d'entrée en vigueur de la redevance incitative. - SMD3

Une réduction des déchets nécessaires

Le syndicat mixte des déchets de la Dordogne a lancé cette réforme pour tenter de faire baisser drastiquement le volume des ordures ménagères. D'ici 2025, la loi de transition énergétique impose de réduire de moitié la quantité d'ordures ménagères enfouies et d'augmenter de 30% le recyclage. La taxe générale sur les activités polluantes va elle passer à 65 euros la tonne au lieu de 15 euros pour l'enfouissement et 15 euros par tonne incinérée contre trois euros. Selon le SMD3, si les habitudes ne changent pas, le ramassage des ordures coûtera 17 millions supplémentaires entre 2019 et 2025.

La redevance s'ajoute à la fin du porte à porte

Le SMD3 a donc lancé fin 2018 l'idée d'une redevance incitative, autrement dit, pour les usagers, une facturation en lien avec la production réelle d'ordures ménagères. Les Périgourdins seront facturés avec une part fixe (un abonnement annuel) auquel s'ajoutera une part variable, pour les ouvertures de bornes supplémentaires au delà du forfait. Deux sacs noirs de 30 litres peuvent être jetés à chaque ouverture.

Le problème, c'est que le syndicat a couplé la mise en place de cette redevance, à la suppression du porte à porte. Ce sont désormais les usagers qui doivent eux-mêmes transporter leurs déchets pour s'en débarrasser dans les points d'apports volontaires. Et c'est ce point qui visiblement, cristallise la colère des opposants.

Des opposants bien organisés

Les mécontents se sont rassemblés dès 2019 au sein d'un collectif, épaulé depuis par une association. L'AMCODD, l'association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne pointe de façon exhaustive, tout ce qu'elle reproche au nouveau système. Des usagers qui doivent porter leurs poubelles dans leurs voitures, aux personnes handicapées ou âgées qui seront en difficulté, dans un département ou 35% des habitants sont âgés de plus de 65 ans. L'association craint également que cette mesure favorise le développement des décharges sauvages et se traduise par une explosion des tarifs.