Déploiement de nouvelles caméras de surveillance au centre-ville de Rochefort

78 communes de Charente-Maritime utilisent à ce jour des caméras, pour de la vidéo protection. Rochefort en fait parti depuis le mois de mars 2017, avec la mise en place d'une vingtaine de caméras au centre-ville. Après cette première phase concluante, les élus ont décidé d'installer une vingtaine d'autres caméras dans le cœur de ville. Coût total, 200 000 euros, mais la municipalité ne regrette pas cet investissement. Pour Alain Giorgis, adjoint au maire en charge de la prévention et la tranquillité publique :

Des enregistrements vidéo conservés pendant un mois

"Rochefort est une ville, où il fait bon vivre, notamment dans le domaine de la sécurité. La délinquance n'est pas très importante, bien gérée, maitrisée, mais il faut être vigilant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un grand nombre d'incivilités. Les dépôts de poubelles sauvages, les scooters bruyants qui remontent les rues en sens interdit, ou même des voitures garées sur des places interdites ou à un emplacement gênant. Tout cela, on peut grâce à la vidéo remonter jusqu'à un mois avant les faits, au delà, les enregistrements sont automatiquement détruits, pour retrouver ces personnes. C'est arrivé avec des poubelles déposées au mauvais moment, et au mauvais endroit. On a retrouvé le conducteur grâce à la plaque de son véhicule. 35 euros d'amende."

Caméra de surveillance au centre ville de Rochefort © Radio France - Gérald Paris

Un SDF retrouvé mort dans la rue, l'affaire a été élucidé grâce aux caméras

Des caméras de surveillance qui permettent aussi de temps en temps d'élucider des affaires de criminalités, de petits vols. Mais dans un cas précis, la vidéo surveillance a permis de voir qu'un SDF retrouvé mort dans la rue n'avait pas été agressé, mais qu'il était bel et bien tombé tout seul. Pour Alain Giorgis, "Il s'est effondré, c'est net à la vidéo. L'enquête peut aller plus vite dans ce cas là. En moyenne, deux fois par mois, la police ou la gendarmerie font appel à nos enregistrements vidéo."

La municipalité envisage d'élargir la zone d'implantation de caméras au delà du centre ville, dans la zone de l'Arsenal des Mers, avec chaque été un passage très important de touristes pour l'Hermione, ou la Corderie Royale.