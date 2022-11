Dépôts de déchets dans la nature : la colère d'une habitante de Bouguenais sur les réseaux sociaux

Christelle, 53 ans, crie sa révolte sur les réseaux sociaux face à ce qu'elle considère comme de l'incivisme. Dans un post sur Facebook, cette Bouguenaisienne raconte sa triste découverte en promenant son chien dimanche 20 novembre. Sur un chemin de terre dans une zone boisée le long de la route de Pornic (le chemin du Clos du Rolly), la quinquagénaire tombe sur un tas de déchets : du ciment, des matériaux de chantiers, des gaines de câbles électriques... Dans les minutes qui suivent, elle voit quelques mètres plus loin une camionnette d'artisan.

"C'est un non-respect de tout! De la nature, des gens, de tout !" - Christelle, 53 ans

"Je n'ai aucune preuve que c'est lui, sauf que sur les photos que j'ai prises, c'est vraiment une fin de chantier je pense", explique Christelle qui ne croit pas à un hasard. Ecœurée, en rentrant chez elle la quinquagénaire dénonce cet énième dépôt sauvage de déchets dans un post sur Facebook qui fait réagir les internautes. "Je n'expose jamais mais opinions mais là je trouve ça tellement hypocrite ! On parle tellement du climat, de la pollution, et ces gens-là ne sont pas punis !", lâche la Bouguenaisienne qui fustige cette "pollution gratuite".

Agir vite pour retirer les déchets

C'est par son message sur les réseaux sociaux que la municipalité de Bouguenais est informée de ce nouveau dépôt sauvage. Une équipe d'agents des espaces verts de la ville sera chargée de nettoyer toute la zone. Et ce, le plus rapidement possible. "Si un dépôt n'est pas très vite traité, d'autres personnes indélicates viennent déposer des déchets à leur tour, au même endroit. Peut-être qu'elles s'exonèrent de toute responsabilité en pensant que n'étant pas les premiers, ils ne sont pas responsables de la dégradation du terrain", déplore l'adjoint à la tranquilité publique de Bouguenais", Philippe Le Corre.

La Ville veut aussi décourager ceux qui voudrait polluer ce chemin en barrant la route des voitures à l'aide de gros blocs de pierres et de bordures en béton.

Signaler ces dépôts sur l'appli "Nantes dans ma poche"

Mais les démarches prennent du temps, il faut une dizaine de jours pour retirer ce type de tas de déchets. La municipalité de Bouguenais incite tous les habitants de la métropole à signaler tout dépôt sauvage sur l'application "Nantes dans ma poche" afin d'accélérer le processus.

L'an dernier, 250 tonnes de déchets ont été retirés de la voie publique dans la métropole de Nantes. Au premier semestre 2022, on en était à 100 tonnes.