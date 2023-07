Dépôts sauvages, rodéos, sècheresse : l'Office National des Forêts en alerte dans la forêt d'Orléans

"Voilà, quelqu'un ici a décidé de vider sa cave." en pleine forêt d'Orléans, Thomas Wrobel, responsable d'unité territoriale à l'ONF constate les dégâts. Un dépôt sauvage a été effectué, on y trouve des bouts de placard, des sacs-poubelle ou encore des matelas abandonnés. "Ces dépôts sont de plus en plus conséquents et de plus en plus réguliers. Nos agents constatent deux à trois dépôts par semaine." explique t-il. "En volume, on peut aller d'un mètre cube à une dizaine de mètres cubes."

ⓘ Publicité

C'est dans la zone périurbaine de la forêt, 7000 hectares au nord de l'agglomération d'Orléans que les dépôts sont les plus fréquents "Comme nous sommes proches des habitations, il y a des individus qui prennent un camion benne pour venir déposer leurs déchets. Parfois ils vont même repérer des lieux plus éloignés, en cœur de forêt." indique Thomas Wrobel qui supervise une dizaine d'agents dans cette zone. En tout, pour l'ensemble de la forêt d'Orléans, l'ONF compte une trentaine d'agents.

Un dépôt sauvage constaté sur une voie forestière - ONF

Alors, les rangés de pneus et les sacs de gravats sur les voies forestières, cela peut être un vrai problème de sécurité publique "Ça empêche un véhicule de pompiers de passer le cas échéant, déplore Thomas Wrobel. Nos massifs forestiers sont de plus en plus sensibles aux risques d'incendies. Les pompiers doivent pouvoir passer s'il y a un incendie." Et enlever tous ces déchets, ça a un coût : "Les pneus de poids lourds, de tracteurs, ça demande des moyens conséquents. L'ONF paie un peu plus de 100.000€ par an pour les déchets en forêt d'Orléans, et ce sont nos impôts."

Des opérations anti-rodéos de plus en plus fréquentes

Depuis le début de l'année l'ONF organise des actions conjointes avec la gendarmerie pour repérer les rodéos en forêt, elles sont de plus en plus fréquentes, la dernière en date il y a deux semaines. "Nous en sommes à la troisième opération inter services depuis le début de l'année et nous faisons également des opérations en individuel, on est sur une activité élevée localement." indique Thomas Wrobel.

Des traces de passage d'un rodéo en forêt dans un endroit fréquenté. Une des solutions prises par l'ONF : une barrière composée de rochers © Radio France - Antoine Vandendrische

En forêt, il est possible de trouver familles et promeneurs, ces conduites sont dangereuses et dégradent également l'environnement. "Une moto crée des ornières, des dégradations de flore, nous avons des pertes d'huiles, etc." et dans un contexte de sècheresse, les rodéos présentent un surrisque d'incendie nous dit Thomas Wrobel : "Ce sont des véhicules à moteur thermique, des motos qui montent vite en température, avec de la végétation herbacée assez haute, on peut avoir des risques accrus d'incendie."

D'autres contrôles seront effectués durant l'été. En cas de contravention, les motards s'exposent à une amende allant de 135 à 1500 euros, voire à une saisie du véhicule.

Les niveaux de sècheresse étudiés très régulièrement

Comme pour l'année 2022, marquée par une forte sècheresse, l'ONF suit très régulièrement l'évolution de la situation : "La situation de sensibilisation aux feux des massifs forestiers est calculée à la semaine près. On a eu des orages récemment donc on est en niveau modéré actuellement mais on sait qu'avec les températures qui vont monter, on va être très vigilants car on peut très vite repasser en alerte rouge sur les risques incendie." explique Thomas Wrobel

Un exemple de dépôt sauvage, des pneus de poids lourd et des souches d'arbres sur une voie forestière. © Radio France - Antoine Vandendrische