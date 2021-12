Depuis 10 ans sans nouvelles de sa maman qui vit en Mayenne, une Franc-Comtoise lance un appel sur France Bleu

Elle n'a pas vu sa maman depuis 10 ans et elle lui manque. Ce matin, sur France Bleu, Nathalie Robineau, qui vit à Montbéliard dans le Doubs, lance un appel à sa maman qui, elle, habite dans le Sud-Mayenne, entre Craon et Château-Gontier. Elle aimerait tellement renouer le fil rompu en 2012, elle aimerait tellement l'enlacer de nouveau, elle aimerait tellement que sa fille rencontre sa mamie.

"Réponds-moi s'il te plaît, nous avons besoin de nous retrouver"

Nathalie utilise les réseaux sociaux, Facebook en particulier, pour la retrouver. En vain. Alors, elle nous a contacté, elle espère que son message à la radio sur France Bleu et sur les supports numériques de la chaîne sera entendu et lu par sa maman : "on a été élevé dans des foyers, je suis consciente que ma maman a fait des erreurs mais on n'a qu'une maman. J'ai envie de lui dire qu'il faut aujourd'hui tourner la page de ce qui s'est passé, repartir sur de bonnes bases et qu'on se revoit et qu'elle revoit ma fille, sa petite-fille, qu'elle n'a pas vue grandir".

Nathalie Robineau a un frère, un jeune père de famille qui réside à Laval, et lui aussi cherche à revoir sa mère pour lui présenter son petit-fils qui vient de naître : "si tu entends ce message, réponds-moi, nous avons besoin de nous retrouver. Je n'attends que ça" souligne cette Franc-Comtoise qui espère un signe rapide de sa maman, ce qui constituerait un joli cadeau pour célébrer cette fin d'année et saluer, dans la joie, 2022.