La grève des éboueurs marseillais pollue de nombreux quartiers depuis 10 jours

Un mouvement de la FSU et de la CGT contre la réforme des retraites bloque le ramassage des poubelles à Marseille. Chaque soir, des bennes sont empêchées de sortir de leur garage pour effectuer leurs tournées.

Marseille, France

Encore une fois, Marseille doit faire face à une avalanche d'ordures à ciel ouvert. Quelque 3.000 tonnes de déchets se sont déjà accumulées dans les rues de Marseille. La cause ? Une grève des éboueurs entamée il y a 10 jours sur fond de conflit sur la réforme des retraites. "Le projet de réforme va rogner nos acquis sur la pénibilité, aujourd'hui un éboueur part à la retraite autour de 55 ans", explique Serge Tavano de la FSU

Ce mouvement mené par la CGT et la FSU a conduit la Métropole Aix-Marseille-Provence à organiser des collectes via des entreprises privées et à déverser le contenu des bennes sur un terrain situé dans le quartier de Saint-Loup. La Métropole qui ne cesse par ailleurs de dénoncer les blocages à répétition, chaque soir, des garages d'où partent les bennes, soulignant que les grévistes ne représenteraient que 1 % des effectifs.