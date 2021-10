"Depuis 1970, dix prêtres et religieux ont été visés" dans le diocèse de Coutances-Avranches

"C'est un séisme qui s'est abattu sur l'église, commente ce mercredi matin sur France Bleu Cotentin, Thierry Anquetil, le vicaire du diocèse de Coutances-Avranches. On avait conscience que les chiffres étaient élevés, mais on ne pensait pas que c'était aussi important. Je suis vraiment abattu. C'est un véritable effroi."

Deux victimes se sont manifestées depuis 2016

Dans son rapport, la Commission indépendante Sauvé indique que 216 000 mineurs ont été victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950. Ce chiffre grimpe même à 330 000, si l'on ajoute les personnes agressées par des laïcs, selon l'enquête menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Dans la Manche, 10 prêtres ont été visés par des affaires depuis 1970, précise le diocèse. "Aujourd'hui dans la cellule d'écoute mise en place par notre diocèse, on a seulement deux victimes qui se sont manifestées depuis 2016, mais vous savez que seulement 4% des victimes osent parler", continue Thierry Anquetil.

"De fait, il y a eu une omerta, un silence. Jusque dans les 50 à 70/80, c'était vraiment la protection de l'institution. On l'a étouffé. On pas pris conscience de la mesure. Et ce n'est que relativement récemment que des victimes se sont mis au centre qu'on a accepté de les écouter et que nous prenons conscience de cet immense fléaux" - Thierry Anquetil, vicaire du diocèse de Coutances-Avranches

45 propositions ont été faites dans le rapport Sauvé pour faire bouger les choses. "Il faut continuer à être encore plus vigilant sur le discernement. Vous savez que le Pape François a commencé un synode, notamment sur l'exercice de l'autorité dans l'église."

La question d'autorité masculine, notamment. Peut-on également s'interroger sur la question du célibat des prêtres.? "Je crains que ça peut-être une fausse route, mais ça peut en valoir la peine. Le rapport Sauvé dans son instruction rappelle que la majorité des crimes de pédocriminalité a lieu dans le cercle familial et amicale", juge Thierry Anquetil.