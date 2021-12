Depuis 2014, une famille aixoise, à six dans 53 m², tente d'échanger, en vain, pour un logement plus grand

Massinissa, 9 ans, n'a pas de chambre et dort sur ce canapé dans le salon depuis 2 ans. Sa maman Karima tente depuis 2014 d'obtenir un logement social plus grand à Aix-en-Provence.

"Ma fille de 4 ans dort par terre dans ma chambre sur un matelas. Mon fils de 9 ans dort dans le salon sur un canapé en face de ma mère qui est chez moi parce qu'elle est malade et que je dois m'occuper d'elle", explique Karima, aixoise habitant dans le quartier du Val Saint-André. La famille de six personnes vit dans 53 mètres carrés et demande, depuis 2014, à changer de logement. En vain alors que des échanges sont possibles avec d'autres locataires qui veulent des appartements plus petits.

La dernière fille de Karima, 4 ans, dort sur ce matelas rose posé au sol dans la chambrez parentale. © Radio France - Bastien Thomas

Massinissa dort dans le salon depuis deux ans. © Radio France - Bastien Thomas

"C'est devenu un peu petit pour nous. Je n'ai plus d'intimité avec mon mari. Seule ma grande a sa chambre parce qu'elle a 14 ans quand même", dit Karima, prête à se battre pour faire avancer sa situation. Dans le salon, Massinissa, 9 ans, dort sur un clic-clac en face de sa grand-mère, elle aussi sur un canapé. "Je dors là depuis deux ans. Mes amis, je ne peux pas les inviter parce que je n'ai pas de chambre", dit le jeune garçon, la voix triste.

Des demandes pour changer de logement... depuis 2014

Karima a lancé des demandes de changement de logement en 2014 lorsque sa famille s'est agrandie et que des conflits sont apparus avec son voisin du dessus. "J'ai envoyé des courriers recommandés, des mails, passé des appels souvent sans réponse. Depuis 2014, j'ai dû avoir trois retours pour me dire qu'il n'y avait rien de disponible", explique la mère de famille. "Je renouvelle chaque année mais c'est toujours la même chose", poursuit-elle.

Karima, son mari, leurs trois enfants et sa mère, vivent au Val Saint-André à Aix-en-Provence. © Radio France - Bastien Thomas

Sauf que d'autres locataires du quartier ont aussi envie de changer de logement. Mais l'échange est impossible. "J'ai posé des annonces et j'ai le fils d'une dame âgée qui m'a contacté. Il m'a dit que sa maman vivait seule dans un T5 et qu'elle voulait plus petit. On avait convenu de visite pour voir si ça allait mais au final rien ne s'est fait parce qu'entre locataires on ne peut rien faire. Le bailleur nous dit qu'il n'y a pas de logement disponible", dit encore Karima.

Elle a donc contacté une avocate. "Elle m'a rassuré, demandé des pièces pour me confirmer qu'il était possible d'attaquer le bailleur en justice. Et j'ai réussi à avoir une audience pour le 3 janvier 2022. Peut-être qu'en voyant le courrier de l'huissier, ils se décideront à nous trouver un logement", termine Karima, optimiste pour la suite.