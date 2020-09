Depuis 40 ans, France Bleu Nord vous fait vivre les grands événements de la région

Depuis sa création il y a 40 ans, Fréquence Nord, première radio du réseau qui deviendra France Bleu, vous a fait vivre l'actualité du Nord-Pas-de-Calais. Nous avons choisi 4 événements marquants, symbole de l'histoire de notre région depuis 40 ans.

Le tunnel sous la Manche

90 millions de véhicules ont pris le tunnel sous la Manche depuis 1994 © Maxppp - Maxppp

Le 6 mai 1994, l'Angleterre n'est plus une île. Près de 50 kilomètres de tunnel, dont une trentaine sous l'eau, réunissent la France et l'Angleterre.

Mais après l'inauguration en grande pompe par François Mitterrand et la reine d'Angleterre, les premières années du tunnel sous la Manche ne sont pas très tranquilles. Le coût de la construction est trois fois plus élevé que prévu et la fréquentation n'est pas au rendez-vous. Conséquence : la situation financière d'Eurotunnel, la société gestionnaire, est catastrophique. Et les petits actionnaires, ceux qui ont investi quelques économies personnes dans l'emprunt souscrit pour financer la construction du tunnel, se révoltent. En 2004, lors d'une assemblée générale, ils renversent la direction du groupe.

Eurotunnel passe proche de la faillite, mais redresse finalement la barre et en 2007, la société fait enfin des bénéfices et la fréquentation, notamment des trains Eurostar, augmente.

Aujourd'hui, le Brexit fait nourrir des craintes autour du tunnel, avec un passage de la frontière qui pourrait se compliquer. Depuis la création du tunnel en 1994, 450 millions de passagers ont été transportés, dont 11 millions pour la seule année 2019.

L'implantation de Toyota à Onnaing

Toyota à Onnaing, deuxième usine automobile de France © Maxppp - SEBASTIEN COURDJI

Lorsqu'en 1997 le groupe automobile japonais Toyota annonce qu'il va implanter une usine en France à Onnaing près de Valenciennes, la nouvelle étonne. Mais les industriels nippons sont venus avec une belle promesse : celle de l'emploi. Au lancement de l'usine le 31 janvier 2001, 2000 salariés travaillent à Onnaing. Toyota en promet 5000, ils sont aujourd'hui près de 4800.

Aujourd'hui, ce sont près de 220 000 Toyota Yaris qui sortent de l'usine d'Onnaing. Un nouveau modèle, un SUV, devrait bientôt sortir des lignes de production. C'était prévu en 2020, mais la crise sanitaire a retardé les plans du constructeur japonais.

Toyota à Onnaing, c'est la deuxième usine automobile de France. Et dans une région touchée par la désindustrialisation, la réussite industrielle du constructeur japonais fait presque figure d'exception.

La transformation de Lille

Euralille sort de terre en 1994 © Maxppp - Sébastien Jarry

En 40 ans, le visage de la capitale des Flandres a profondément changé. La crise économique dans les années 1970 avait amorcé la fin des industries textiles, point fort de l'économie lilloise et des communes alentour. Comme d'autres métropoles françaises, Lille s'urbanise, sous l'impulsion de Pierre Mauroy, maire depuis 1977. En 1983, la première ligne de métro automatique au monde est inaugurée. Elle relie la ville nouvelle de Villeneuve d'Ascq, créé en 1970, au centre ville de Lille. Une seconde ligne est créée en 1989. Paris se rapproche à une heure et demie en 1993, avec l'inauguration du TGV Nord.

En 1994, Lille se tertiarise un peu plus, avec la création du quartier d'affaires Euralille, où s'installent notamment les sièges régionaux des grandes banques.

2001 voit le passage de témoin entre Pierre Mauroy et Martine Aubry à la tête du beffroi, et le développement de la ville se poursuit. Lille 2004, capitale européenne de la culture, regroupe au total 9 millions de visiteurs, donnant à la ville un rayonnement également culturel.

Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont l'un des fers-de-lance de l'économie lilloise, avec Euratechnologies créé en 2009 et le développement de la ville s'agrandit vers Lille Sud, où au mois d'août dernier, un grand centre commercial, Lillenium, s'est installé.

L'épopée des footballeurs calaisiens en 2000

Mickaël Landreau, le capitaine nantais et Reginald Becque, le capitaine calaisien, soulèvent ensemble la Coupe de France © Maxppp - FRANCK DUBRAY

8 mai 2000. Les footballeurs du CRUFC sont célébrés en héros devant l'hôtel de ville de Calais. La veille, alors qu'ils évoluent en quatrième division, ils se sont inclinés en finale de la Coupe de France face au Football Club Nantes, pensionnaire de première division, sept fois champion de France. Une défaite 2 buts à 1, dans les toutes dernières secondes de la rencontre, alors que les Calaisiens avaient ouvert le score par Jérôme Dutitre en première période.

Un périple achevé après 10 matchs disputés par le CRUFC lors de cette édition de la Coupe de France. Une aventure commencée à l'été 1999 au 4ème tour, et une victoire 10-0 contre Campagne-lès-Hesdin, en première division de district. En 32ème de finale, les hommes de l'entraîneur Ladislas Lozano battent le LOSC aux tirs au but. C'est le premier exploit. En quart de finale et en demi-finale, Strasbourg et Bordeaux, clubs de première division, sont les victimes de Calais.

En 2006, un autre périple mène les Calaisiens jusqu'en quart de finale de la Coupe de France, où c'est à nouveau Nantes qui les fait tomber.

Mais en 2017, après d'importantes difficultés financières, le CRUFC est mis en liquidation judiciaire et disparaît. Mais dans l'histoire du football français, les Calaisiens ont un soir de mai 2000 incarnés à jamais "la magie de la Coupe".

