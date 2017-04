Depuis Beaune, les vignerons Bourguignons interpellent les candidats à la présidentielle!

"Nous ne sommes pas des secrétaires ou des comptables mais des vignerons!" Voilà l'un des messages que les adhérents de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne veulent faire passer aux candidats à la présidentielle. Ils étaient réunis en assemblée générale à Beaune.

Jean-Michel Aubinel, président de la CAVB, vendredi 14 avril 2017 à la Maison du vignoble de Beaune © Radio France - Thomas Nougaillon

Une assemblée générale un peu spéciale à la Maison du Vignoble de Beaune ce vendredi 14 avril 2017. Puisqu'à l'occasion de cette réunion les vignerons Bourguignons avaient invités les représentants locaux des principaux candidats à l'élection présidentielle. Nos viticulteurs ont même affiché un certain ras-le-bol: ils n'en peuvent plus de la paperasse et des complexités administratives qui s'accumulent depuis des années et ils veulent obtenir une simplification. En présence de quelques parlementaires -députés et sénateurs, chargés de faire remonter les doléances aux divers prétendants à l'Elysée- une table ronde sur le sujet était organisée. Elle s'intitulait "les domaines face à l'explosion des normes, comment simplifier le métier de vigneron?"

La CAVB avait lancé une pétition fin 2016

Ce combat contre les lourdeurs administratives n'est pas nouveau pour la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne. En octobre 2016 elle a d'ailleurs lancé une pétition pour protester contre la lourdeur administrative liée à la réglementation. Elle devait être remise au ministre de l'agriculture avant la fin de l'année 2016.

Nicolas Rossignol, viticulteur à Gevrey-Chambertin, a animé la table ronde concernant la "simplification administrative" attendue par les vignerons ce vendredi 14 avril 2017 à Beaune © Radio France - Thomas Nougaillon

Danièle Bonnardot, viticultrice à Villers-la-Faye dans les Hautes Côtes de Nuits, milite aussi pour une simplification administrative © Radio France - Thomas Nougaillon

Autre sujet d'inquiétude, un sujet lui aussi très "concernant" et évoqué au cours d'une seconde table ronde: l'écologie. Titre de la petite réunion organisée à ce propos: "la viticulture face aux enjeux environnementaux, quelle politique d'accompagnement pour la filière?" C'est Jérôme Chevalier, président de l'Organisme de Défense et de Gestion de Mâcon -en charge du dossier environnement à la CAVB- qui l'a animée. Un dossier qui semble de plus en plus sensible à en croire Jérôme Chevalier. Ce vigneron connaît ce thème sur le bout des doigts. Il faut dire qu'il a reçu des menaces de mort de la part de riverains mécontents de la gestion environnementale des vignerons de son ODG. Une balle dans une enveloppe, ça fait toujours bizarre.

Jérôme Chevalier assure avoir pris conscience des inquiétudes grandissantes de la population en matière d'environnement, il faut agir pour protéger le climat, mais pas n'importe comment

"Moi président"... Que ferais Jean-Michel Aubinel en matière de vignes et d'environnement si c'est lui qui devait être élu président de la république en mai prochain?

Jérôme Chevalier, vigneron à Mâcon et président de la commission contrôle interne à la CAVB, ce vendredi 14 avril 2017 à Beaune © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour cette Assemblée Générale "spéciale présidentielles" Jean-Michel Aubinel, Président de la CAVB, avait convié Alain Suguenot, député maire de Beaune et soutien de François Fillon. François Patriat, sénateur de la Côte-d'Or et Jean-Yves Collet, député de l'Yonne, deux "pros" Macron. Ainsi que Jérôme Durain, sénateur de la Saône-et-Loire pour Benoît Hamon.

Le logo de la CAVB © Radio France - Thomas Nougaillon