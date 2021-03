Depuis des mois, ils passent leur pause déjeuner dans la voiture

"Avant, je mangeais au restaurant tous les midis. Maintenant, je mange dans ma voiture, je n'ai pas le choix", explique Loïc, commercial en déplacement dans la région quimpéroise. À l'heure de la pause déjeuner, il n'a plus vraiment d'autre solution que de s'enfermer dans l'habitacle de sa voiture et de manger un sandwich ou une salade. "J'ai déjà fait le tour de la carte chez Mc Donalds", souffle-t-il, alors pour ce midi, ce sera pain, fromage et un sachet de madeleines, engloutis devant son ordinateur et sa boîte mail. C'est le quotidien de nombreuses personnes, privées depuis plus de cinq mois de restaurants ou de cantines.

Plus aucun contact humain

Sur le parking de ce supermarché d'Ergué-Gabéric (Finistère), ils sont des dizaines, seuls dans leur voiture. C'est le cas de Christian, un technicien : "Je mangeais dans mon restaurant d'entreprise avec quatre ou cinq collègues, c'était sympa car c'était une pause, une vraie bonne pause ! Maintenant, je suis seul et je vis avec ma radio." Ça manque de contact humain, confirme Josiane, jambon-beurre dans la main : "Ça m'arrivait de temps en temps de déjeuner avec des amis ou des collègues, c'était l'occasion de se retrouver. Mais j'accepte cette contrainte, car autour de moi, de plus en plus de personnes sont contaminées. C'est bon gré mal gré."

Pause-déjeuner en voiture © Maxppp - Vanessa MEYER

De même, la pause est beaucoup plus courte, fait remarquer Iwan, dessinateur en bâtiment : "Avant, ma pause déjeuner durait une heure, une heure et demi. Maintenant, en une demi-heure, c'est plié. On retourne bosser car on s'ennuie. C'est vraiment beaucoup plus rapide et donc, je travaille plus longtemps." L'une des choses qui revient le plus souvent est également le manque de choix dans les plats. L'offre de supermarché n'est pas assez diversifiée : "il y en a marre des sandwichs et des piémontaises, c'est pas suffisant."