Depuis deux ans, une Montpelliéraine subit les aboiements incessants du chien de sa voisine

C'est peut-être une situation que vous avez déjà vécu ou subi avec vos voisins : vivre avec des aboiements de chiens sans arrêt au point de vous pourrir la vie. Michèle Giraudo, 72 ans, une Montpelliéraine le vit depuis plus de deux ans déjà. Et malgré les démarches, rien ne change.

"Je souffre d'hypertension et le soir, quand je me couche et que le chien commence à aboyer, je stresse", raconte Michèle Giraudo. Cette septuagénaire de Montpellier, retraitée de la mairie, vit dans l'inquiétude d'entendre, tous les jours, le chien du 5e étage de son immeuble du quartier Port Marianne. "Ça me pourrit la vie", insiste-t-elle.

"Je ne sais pas pendant combien de temps il va aboyer. Je n'y pense plus quand il n'aboie pas mais ça revient quand il recommence et ça, je n'arrive pas à le supporter", dit encore Michèle, les larmes aux yeux. "Ça peut durer plusieurs heures, le matin, la journée ou le soir", explique-t-elle.

"J'ai le droit de vivre tranquillement dans mon appartement" — Michèle Giraudo, 72 ans

Pourtant, Michèle Giraudo a tenté de prendre contact avec sa jeune voisine du 5e étage. "Elle ne répond pas quand on sonne chez elle. Alors, quand son chien aboie, je lui laisse un mot dans sa boîte aux lettres. Et quand elle réagit, ce qui est rare, elle me répond que je ne venais jamais m'expliquer chez elle, qu'elle ne comprenait pas et que j'étais la seule de l'immeuble à me plaindre", se souvient Michèle.

Une réponse que Michèle n'a pas pu supporter. "Dès que j'ai vu ça, je suis descendu chez elle. Son compagnon m'a dit qu'elle allait monter chez moi et elle l'a fait. C'est la seule fois où j'ai pu discuter avec elle", raconte encore Michèle. "Elle m'a dit "vous êtes une folle !" Et la je lui ai dit que c'était trop et que j'allais porter plainte au commissariat. J'ai été menacée ensuite, que si je faisais quelque chose et bien il m'arrivait quelque chose", se remémore-t-elle, en sanglots et exténuée par la situation.

Un problème connu du bailleur social ACM

Dès qu'elle l'a senti nécessaire, Michèle a informé son bailleur ACM, l'organe métropolitain, qui a mis en demeure puis convoqué cette locataire suite aux nombreux signalements de Michèle. "ACM n'a pas pu la recevoir où peut-être qu'elle n'y est pas allée", regrette-t-elle.

"Et moi je tourne, je tourne. J'appelle la police et on me renvoie vers ACM. ACM me redirige vers la police et je ne fais que ça. On dirait que personne ne me croit", soupire Michèle. Du côté du bailleur social, la situation a bien été prise en compte : la voisine de Michèle a déjà été convoquée et mise en demeure. La bailleur peut maintenant aller jusqu'à une résiliation de bail. "Si résiliation il y a, ça peut mettre du temps à se mettre en place", concède Sébastien Lefebvre, directeur sécurité et médiation pour ACM Habitat. Sauf qu'en attendant, le chien est toujours la et Michèle continue d'en subir les aboiements.