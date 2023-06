"Depuis deux étés, on sait que la situation est encore plus difficile" - l'ARS Normandie à propos des hôpitaux

Les hôpitaux normands sont ils prêts à affronter l'été qui démarre ? Thomas Deroche, directeur de l'ARS Normandie est optimiste, même si des fermetures de certains services, notamment des urgences, les plus en tension. Il était notre invité sur France Bleu Normandie (Orne-Calvados), ce lundi 26 juin 2025.

Trois hôpitaux de la Manche, en Normandie vont être en service restreint à partir du lundi 3 juillet. Les gens vont devoir obligatoirement appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Il faut s'attendre à la même chose dans le Calvados et l'Orne ?

Non, pas à ce stade, mais ça fait partie de la palette de solutions. L'été, depuis toujours, c'est un moment plus compliqué que les autres. Les plannings sont plus difficiles à construire. Et puis il y a un afflux de tourisme en Normandie, cœur d'activité pour les services d'urgences. Et en fait, depuis deux été, on sait que la situation est encore plus difficile, donc on a une boîte à outils avec un ensemble de solutions.

Ce qui se passe dans la Manche n'est pas une restriction en réalité, c'est de demander à la population ou bien de faire l'effort d'appeler d'abord le Samu pour se faire orienter, pour avoir la bonne solution à son besoin, c'est à dire ne pas forcément aller aux urgences si ce n'est pas nécessaire et pouvoir être orienté vers un médecin libéral, vers un cabinet qui fait du soins non programmé couramment. Plutôt que d'aller à l'hôpital, il n'y en a pas vraiment besoin. Ça permet de bien réguler la charge et d'apporter des solutions à chacun. C'est plutôt une bonne expérience, celle de la Manche. Ils sont matures et c'est pour ça qu'on le fait là bas, parce qu'ils avaient aussi envie de le faire, parce qu'ils y étaient prêts.

Mais on entendait dans le reportage de 8h des habitants à Argentan qui dont inquiets que les urgences ferment. Vous pensez que cette régulation du service pour eux elle est compréhensible ?

Le fait que la population n'y soit pas encore habituée ? C'est un fait, il y a une habitude à prendre précisément. La Manche avait justement de l'avance. Maintenant, il y a dans les palettes de solutions aussi des renforts vers l'hôpital que la médecine de ville assure. Il y a de la solidarité inter-établissement. Tout est fait pour que l'impact soit le plus limité possible pour l'usager. Mais effectivement, dans certains cas, cette solution est nécessaire et elle va devenir de plus en plus finalement habituelle puisqu'on est en train de créer un peu partout ce qu'on appelle les services d'accès aux soins. C'est la possibilité de joindre un médecin à toute heure, du jour et de la nuit, qu'il soit hospitalier ou de ville, pour avoir une réponse à sa solution. Et finalement, c'est une bonne manière d'être mieux orienté.

Mais les urgences pourraient fermer ?

Ca peut arriver qu'effectivement il y ait certaines nuits, certaines journées, où le service d'urgences ne puisse pas fonctionner, tout est fait pour l'éviter. Il y a encore une fois de la solidarité entre les établissements. En gros, des praticiens vont d'un établissement à l'autre pour se soutenir et pour faire des gardes lorsque c'est nécessaire, il vaut mieux que la population soit mieux guidée.

L'été c'est souvent un moment très tendu, on manque de monde, surtout avec les congés qui rentrent en compte. Comment on peut retrouver un climat plus serein à l'hôpital, pendant cette période d'été précisément?

Toujours la solidarité, c'est à dire toute la solidarité des EHPAD envers l'hôpital, de l'hôpital envers la médecine de ville et de la population envers l'hôpital. A Cherbourg, l'été dernier, la situation était proche de la fermeture. C'est la régulation de l'accès aux urgences qui a fait retrouver de l'attractivité au service. Vous aviez six urgentistes l'an dernier à Cherbourg. Aujourd'hui, vous en avez dix-sept. Parce que finalement, les conditions de travail se sont améliorées, parce que la population est mieux orientée et l'hôpital fait un travail d'hôpital. Et ça, c'est très important pour retrouver de l'attractivité et finalement du positif.

Justement vous parlez de solidarité. Nous, on a on annoncé sur France Bleu la semaine dernière, qu'à l'EPSM, l'hôpital psychiatrique de Caen, il n'y a pas assez de médecins, donc il y a un service qui va fermer le 17 juillet. La CGT, vous demande justement de leur envoyer des bras supplémentaires. Qu'est ce que vous leur répondez ?

Effectivement la situation de l'établissement de santé mentale de Caen est difficile. Il y a 30% de postes vacants dans cet établissement, ce qui contraint en fait l'ensemble de la communauté hospitalière à faire des efforts, à regrouper des unités pour limiter au maximum les impacts vers les usagers.

Moi, je rends hommage à toute la communauté soignante de cet établissement les médecins, les non médecins, l'administration qui se mobilise pour trouver des solutions. Ils regroupent des unités pour limiter les impacts. Maintenant, effectivement, il va falloir retrouver des solutions à la fois au plus court terme possible. Je sais que l'établissement réfléchit à des recrutements de médecins à diplômes étrangers, les formations d'infirmiers de pratique avancée pour essayer de limiter les impacts.

Et donc ce n'est pas encore acté.

C'est pour la rentrée. C'est pas que ce n'est pas acté, c'est que c'est décidé, mais qu'il faut maintenant le mettre en place. Simplement, il faut retrouver aussi de l'attractivité dans la durée. Donc on va accompagner l'établissement, on lance une mission, on fait appel à un expert national qui va venir dans l'établissement à partir de vendredi pour aider finalement toute cette communauté hospitalière à réfléchir à son projet, et essayer de voir ce qui peut le rendre plus attractif encore pour recruter des psychiatres.