"Depuis l'âge de douze ans, la passion ne m'a jamais quitté" témoigne un mordu tourangeau des 24h du Mans

Dans quelques heures, ce sera parti pour 24h de folie sur le circuit de la Sarthe ! Les 24h du Mans débutent à 16h ce samedi. 62 voitures engagées pour cette édition du centenaire, une édition plus disputée que jamais.

Aux côtés de Toyota qui rafle la mise depuis cinq ans, de grosses écuries font leur retour dans la plus grande course d'endurance du monde. Porsche, Ferrari, Cadillac, Peugeot... La compétition s'annonce acharnée, et les tribunes affichent d'ailleurs complet depuis plusieurs mois, du jamais vu ! 300.000 spectateurs sont attendus. Des passionnés, dont beaucoup de tourangeaux. Il faut dire que le circuit est à moins d'une heure de la Touraine.

Parmi ces passionnés tourangeaux, Xavier Beauvallet, le président de l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, en Indre-et-Loire, mais surtout donc, un vrai mordu des 24h du Mans. Son histoire, beaucoup la partagent sur le circuit du Mans. Avec une passion qui a le goût de la madeleine de Proust, le reflet d'un souvenir d'enfance. "J'ai commencé à l'âge de douze ans, en suivant mon père, qui était lui aussi passionné de tout ça. Et depuis, la passion ne m'a jamais quitté".

Il se souvient de cette époque avec émotion. "On n'était pas très prudent quand j'étais gamin, puisqu'on installait notre tente juste derrière la glissière du circuit. Je me souviens même qu'on attachait la ficelle qui tenait le toit de la canadienne sur la glissière. Donc ça veut dire que les voitures nous passaient à deux mètres à peu près. On arrivait à dormir une petite heure" rigole-t-il.

Et à cet âge, ce n'est alors pas le classement des voitures, ni les compétences des pilotes qui retiennent son attention. "Les odeurs. Le bruit. Cette espèce d'immense fête foraine qui marche 24h sur 24 avec des spectacles, des stands aussi improbables que des gens qui avaient trois mains ! Heureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais il y avait quand même tout un tas d'animations. Et je ne parle pas des stripteases parce qu'à douze ans, ce n'était pas de mon âge, mais ça existait quand même !"

"Ce qui m'a séduit dès le départ, c'est cette ambiance magique autour de la course. Autant on peut voir d'autres courses automobiles ailleurs et on se contente de la course elle-même. Autant, au Mans, la course représente peut-être, à mes yeux, 30 % du spectacle".

"Chaque camping a son identité"

Car le reste, il se passe dans les campings, dans les alentours du circuit. Bref, ça c'est le folklore des 24h. "Il y a quand même 250.000 à 300.000 personnes qui viennent chaque année. Il y a 70.000 Anglais et tous ces gens-là, ils viennent s'installer une semaine à l'avance dans des campings qui sont immenses. Et chaque camping a son identité. Dans le camping des Anglais, il y a par exemple des camions de fish and chips et de glaces qui viennent exprès d'Angleterre pour maintenir l'ambiance britannique. Sur place, il y a des voitures de rêve qui sont au milieu du camping, souvent entourées de murs de bouteilles de bière qui témoignent de la consommation de nos amis d'outre-manche".

A partir de ses douze ans donc, Xavier Beauvallet a perpétué la tradition familiale, et puis de fil en aiguille comme il dit, les années ont passé. "Les amis s'y sont intéressés aussi. Et maintenant, on se retrouve toute une bande à chaque fois dans ce camping. Et ce qui nous y fait revenir, c'est le plaisir de s'y retrouver, de partager en direct un tête-à-queue, un dépassement. Ce sont des choses qu'on voit sur place et qu'on partage ensemble. Et c'est une fête. C'est vraiment une fête pour nous".

Une fête qui sera d'ailleurs encore plus grande cette année. La course fêtera son centenaire. Lui célèbrera sa cinquantième édition des 24h du Mans.