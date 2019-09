Depuis l'Algérie, Mohammed Laked espère toujours rentrer à Roubaix

Roubaix, France

Pas question pour Mohammed Laked de baisser les bras: il continue à espérer. Ce sans-papier algérien de 47 ans a été expulsé de France le 19 août dernier, sa demande de régularisation ayant été rejetée. Depuis, il a été obligé de retourner vivre chez sa mère, avec ses frères et soeurs, à Tizi Ouzou, à l'est d'Alger. "Ils m'ont déraciné, je souffre, c'est très dur", explique l'homme qui dit ne plus se sentir chez lui en Algérie.

Mais il garde l'espoir de pouvoir rentrer bientôt en France. En juillet, il a déposé en préfecture un dossier pour que sa demande de régularisation soit de nouveau examinée. "Je suis déterminé, je garde espoir", dit-il depuis Tizi Ouzou où nous avons pu le joindre, "je cherche seulement à vivre librement, tranquillement".

Son comité de soutien reste lui aussi mobilisé avec notamment une nouvelle manifestation de soutien organisée le vendredi 6 septembre à Roubaix. Le collectif en appelle aux personnalités politiques pour qu'elles se mobilisent pour qu'il obtienne sa régularisation, et notamment au maire de Roubaix Guillaume Delbar. Plusieurs personnalités, notamment l'eurodéputée Karima Delli et le député du Nord La France Insoumise Adrien Quaténnens ont déjà affiché leur soutien à Mohammed Laked.