Depuis la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet publie des photos de Toulouse

C'est désormais devenu une habitude. Depuis son arrivée à bord de la Station spatiale internationale, l'astronaute français Thomas Pesquet partage son quotidien avec les internautes et publie de nombreuses photos, prises depuis l'ISS.

Ce dimanche 26 septembre, c'est la ville rose qui est à l'honneur sur ce compte Twitter suivi par 1,2 millions de personnes. Thomas Pesquet a publié deux photos, très nettes, où l'on aperçoit notamment le Stadium sur l'île du Ramier, le stade Ernest Wallon, l'hippodrome, l'aéroport de Toulouse-Blagnac ou encore le lac de La Ramée à l'ouest du cliché.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'astronaute a notamment qualifié Toulouse de "capitale de l'aérospatial", avec un clin d'œil pour Airbus, les universités et écoles d'ingénieurs, et le rugby. Le tweet a déjà été aimé plus de 3.500 fois.