Depuis la crise du Covid 19 et le confinement, de nombreux parisiens et franciliens ont décidé de quitter la capitale pour s'installer en province et notamment dans notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une tendance que confirment les agents immobiliers locaux.

Coronavirus : De plus en plus de parisiens quittent la capitale pour s'installer dans notre région

C'est un petit exode. Plus d'un Parisien sur dix a quitté la capitale depuis le début du confinement. Selon une étude de l'INSEE basée sur des données anonymes issues du réseau de téléphonie Orange, depuis le début du confinement, Paris intra-muros s'est vidé de 11% à 12% de ses habitants et même de 22% à 23% si l'on prend en compte ceux qui y séjournent sans y résider. Les Parisiens sont partis majoritairement en Normandie, en Bourgogne, dans le Centre, en Bretagne et dans les autres départements du littoral atlantique. D'autres, et ils sont nombreux, choisissent notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la métropole Aix Marseille pour sa qualité de vie et sa proximité avec la gare d'Aix TGV et l'aéroport de Marignane.

Pour beaucoup de candidats à la vie dans le Sud, cette crise a été un coup d'accélérateur

A 38 ans, Clémence, originaire du Vaucluse, a décidé de sauter le pas. Cette commerciale vit depuis 18 ans à Paris. Mais le confinement l'a convaincu de changer de vie. Après trois semaines "enfermés" dans leur appartement du 18 e arrondissement, Clémence, son mari et leurs deux enfants de 3 et 8 ans, sont partis s' installer provisoirement à Bédoin dans le Vaucluse, dans l' hôtel vide de son frère. "Notre décision de quitter Paris avait été prise en janvier mais le confinement a très clairement accéléré notre projet. Travailler, faire les courses, faire l'école aux enfants .... on a très mal vécu ce confinement. Ce qui m'a le plus manqué c'est la verdure. A Paris tout est gris, vide et avec toutes ces boutiques fermées c'était sordide. Soudain, tout ce que j'aimais à Paris (son agitation, ses sociétés, ses musées) a disparu" . Après 3 semaines passés au vert, dans le Vaucluse, pour la famille, c'est une évidence : plus question de remonter à Paris ! La famille a d'ailleurs mis son appartement en vente et cherche activement une maison autour d' Aix en Provence.

Avec le développement du télétravail, les parisiens se sont rendus compte que vivre à Paris n'est plus une obligation

Cet exode de Paris, David Credoz, directeur de l'agence immobilière Homdek basée à Bouc Bel Air, le confirme. Depuis le confinement, il constate une augmentation du nombre de parisiens et franciliens qui souhaitent s'installer entre Aix et Marseille. "Habituellement, les 2/3 de nos clients ne sont pas de la région et 80 % d'entre eux viennent de Paris ou de la région parisienne. Au départ ce sont des personnes qui avaient des projets de quitter Paris de venir dans notre région car il fait beau, il y a la mer et les cigales mais là il y a une vraie accélération".

Il a deux sortes de profils "Les projets de mutation et les projets d’indépendants qui avec le confinement se sont rendus compte qu'on pouvait travailler à distance et vivre dans un environnement agréable quitte à prendre régulièrement le TGV ou l'avion pour aller à paris voir des clients ou ses équipes". "Les gens ont réalisé que le confinement qui paraissait encore impossible il y a quelques mois pouvait arriver et pourrait même se reproduire et ce constat pousse de nombreuses personnes à changer de vie" explique David Credoz.