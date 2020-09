Depuis le confinement, de plus en plus de parisiens s'installent à Orléans et sa région

Troquer Paris, son bruit, son coût, ses transports et son rythme de vie effréné pour une ville "à taille humaine". C'était le projet de Jean-Yves Barreteau et sa compagne, habitants d'un appartement à l'Haÿ-les-roses, dans le Val-de-Marne.

Tous les deux retraités, ils ont sauté le pas après le confinement. "On voulait un autre type de logement et surtout on voulait changer de cadre de vie", explique Jean-Yves Barreteau. "Le confinement a vraiment renforcé cette volonté."

Le rapport prix et qualité de vie est incomparable

Après plusieurs visites, le couple de septuagénaires a finalement acheté un logement plus grand avec une meilleure surface d'espace extérieur à Orléans, dans le quartier Saint-Marceau.

Si la métropole séduit les franciliens, c'est parce qu'elle offre une proximité avec la capitale, sans les prix exorbitants du marché immobilier.

"On a une terrasse, on a des choses qu'on n'aurait pas pu avoir en région parisienne pour ce prix", se réjouit Jean-Yves Barreteau. "Le rapport prix et qualité de vie avec Paris est incomparable".

Thomas Delassue et sa compagne sont eux aussi venus se mettre au vert dans la région après le confinement. Ces locataires d'un appartement dans le XVe arrondissement de Paris ont plutôt opté pour une maison familiale en Sologne.

Une vie plus calme

"L'idée c'est d'y passer nos week-end prolongés et d'y faire un peu de télétravail maintenant que ça devient un peu plus la norme", explique le consultant.

Comme de nombreux parisiens, il compte en effet sur la généralisation du télétravail pour s'éloigner de la capitale sans pour autant renoncer à son emploi.

"On pense qu'on peut plus en profiter si on a une maison et une vie peut-être un peu plus calme que celle qu'on pouvait avoir dans Paris", estime le trentenaire.