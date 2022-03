Depuis le début de la guerre, 386 ukrainiens accueillis en Côte-d'Or

Ils sont aujourd'hui loin des bombes qui tombent sur leur pays. 386 ukrainiens ont trouvé refuge à ce jour en Côte-d'Or. C'est le chiffre relevé par la préfecture ce vendredi 25 mars. La plupart d'entre eux, 280 ukrainiens et ukrainiennes sont logés par des particuliers, amis ou personnes solidaires. 145 autres sont hébergés dans des structures financées par l'Etat.

"Les personnes souhaitant un logement sont orientées par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) vers les logements recensés. Pour le moment, les places utilisées sont situées à la résidence sociale Abrioux mis à disposition par la ville de Dijon, dans une résidence sociale ADOMA et à l’abbaye de Cîteaux" explique la préfecture.

"En Côte-d’Or, les actions d’entraide se multiplient depuis plusieurs semaines. C’est l’honneur de la France de recevoir dignement ces personnes persécutées. Il appartient à l’État de coordonner les initiatives et de veiller à une bonne prise en charge humanitaire des réfugiés, sur le plan sanitaire, éducatif et professionnel, et en permettant des conditions dignes de logement et d’hébergement" concluent les services de l'Etat.

Les personnes déplacées venues d’Ukraine ont droit à :

• Une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français d’une durée de 6 mois, portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Cette autorisation est délivrée par la préfecture

• Le versement par l’État de l’allocation pour demandeur d’asile

• L’autorisation d’exercer une activité professionnelle

• L’accès aux soins par une prise en charge médicale

• La scolarisation des enfants mineurs

• Un accompagnement dans l’accès au logement.

A Dijon, ukrainiens et familles d'accueil se rencontrent

L'association Ukraine Dijon Besançon organisait justement ce vendredi 25 mars une réunion pour que les familles d'accueil et les réfugiés ukrainiens se rencontrent. 176 personnes se sont portées volontaires pour accueillir des familles, pour l'instant, une vingtaine sont arrivés.

Pour Judith Ripplinger, membre de l'association, l'objectif est de créer du lien: "nous avons organiser cette réunion pour créer une rencontre, pour que les personnes puissent se découvrir". L'occasion aussi pour les réfugiés de se soutenir comme l'explique Natalia, 16 ans: "il faut que nous parlions de ce que nous avons vécu parce que c'est très dur".

L'idée c'est aussi d'informer les futures familles d'accueil. Sylvie est venue pour avoir des informations sur les procédures administratives "pour l'accueil et la chaleur humaine je ne me fais pas de soucis", ajoute-elle. L'association organisera ce type de réunion tous les mois.

Natalia, sa grand-mère Valentina et sa mère Liudmila sont en Côte-d'Or depuis deux semaines © Radio France - Pauline Boudier