Depuis le dernier confinement, les Côte-d'Oriens sont fous de vélo

Les Vélos Tout Chemin et les vélos électriques sont parmi les cycles les plus vendus. (Illustration)

C'est une première qui a eu lieu ce week-end à Dijon : un salon du vélo a été organisé à Congrexpo entre le vendredi 17 et le dimanche 19 septembre. Une première pour un phénomène que l'on voit rouler dans les rues de Dijon ou le long de l'Ouche. Il faut dire que le marché du vélo a augmenté de 25% en 2020 en France selon l'Union Sport et Cycles.

Des ventes dopées depuis le confinement

Les clients se pressent dans des magasins comme le Décathlon de Quetigny. "On a vendu quasiment 10.000 vélos depuis le début de l'année, constate Boris Jacquot, responsable du rayon cycles du magasin. Je pense qu'on a une croissance de 15% par rapport aux années précédentes." Le constat était similaire chez les dirigeants de Lapierre, marque mondialement connue basée à Dijon. "On est sur une augmentation de 20 à 30% sur certaines semaines par rapport à l'avant-Covid", expliquait en janvier dernier, le directeur général de Lapierre, Thierry Cornec, à France Bleu Bourgogne.

Et en ce moment, les stars des cycles sont les VTC (Vélo Tout Chemin) et les vélos électriques, notamment au magasin Décathlon de Quetigny. "Les usagers vont pouvoir autant en faire la semaine pour aller au travail ou encore amener les enfants à l'école. Et puis le week-end ils peuvent se balader sur les routes et sur le bord de l'Ouche par exemple", analyse Benoit Jacquot. Le responsable du rayon cycles n'a d'ailleurs pas eu une minute à lui pendant la première journée du salon Vélo and Co puisque les clients ont afflué dans son stand pour tester les vélos.

Entre loisir et sport, c'est chacun ses raisons pour enfourcher le vélo

Mais pourquoi les Côte-d'Oriens achètent en masse des vélos ? "Je fais ça pour m'entretenir physiquement. Et c'est justement parce que je vais bien que j'en fais", rigole Claude qui roule deux heures par jour, au moins une fois par semaine. "Moi c'est pour la santé, comme j'ai un peu de diabète, explique Patrick, et puis pour le plaisir. D'ailleurs je suis inscrit dans un club et je fais mes 40 kilomètres au moins trois fois par semaine." Germain en fait tous les jours "_pour me déplacer d'un point A à un point B, aller au marché par exemple. Sinon je roule aussi dans la forêt le week-end pour m'oxygéne_r", raconte le trentenaire qui a trois vélos. Un pour se déplacer en ville, un autre pour aller dans la forêt et un dernier qu'il n'a pas encore réparé.

Il y a eu un boom sur les formations pour apprendre à réparer son vélo à la Bécane à Jules, explique sa directrice Céline Noël. Copier

La réparation de vélos justement, on connait ça à la Bécane à Jules, un magasin dijonnais spécialisé dans la réparation des cycles qui propose des formations pour réparer son vélo tout seul. Sa directrice Céline Noël explique qu'il y a eu un boom de cette formation. "On l'a bien vu sur le coup de pouce vélo, en deux semaines on avait trois mois de délai. Aujourd'hui on est sur une attente de deux semaines", raconte-t-elle. Le coup de pouce vélo, c'est le nom de ce dispositif du gouvernement qui offrait 50 euros pour réparer son vélo. Il a été arrêté le 31 mars dernier.

Le développement des véloroutes va se poursuivre dans les années à venir

L'un des coup de pouces qui a du succès en ce moment, c'est celui du département de Côte-d'Or pour acheter un vélo électrique. Près de 1.300 personnes ont fait une demande pour avoir 250 euros afin d'acheter un vélo électrique. Cette aide monte à 350 euros si le cycle est fabriqué en Côte-d'Or. Le dispositif est en place depuis le 15 avril dernier.

La demande vélo explose, et les routes faite exprès pour les deux-roues se développent en conséquence. Actuellement, il y a plus de 350 km de pistes cyclables en Côte-d'Or, un réseau entretenu par le département. Plusieurs autres routes sont actuellement en construction : la liaison Dijon - la Saône devrait ouvrir en 2022, les travaux de la véloroute entre Bretenière et Saint-Jean-de-Losne vont commencer l'année prochaine. Le cout total des deux projets dépasse les 3 millions d'euros