Depuis les Pyrénées-Orientales, où se rendre dans un rayon de 100 kilomètres ?

Malgré le déconfinement, les possibilités de déplacement vont rester assez limitées depuis les Pyrénées-Orientales à partir du lundi 11 mai. Si l'on trace un cercle de 100 kilomètres de rayon, une bonne partie se trouve en mer ou en Espagne, en sachant que la frontière reste fermée jusqu'à nouvel ordre.

Si vous habitez Perpignan (carte ci-dessus), vous pourrez vous rendre dans n'importe quelle commune des Pyrénées-Orientales, mais aussi Narbonne, Béziers, Sète ou Carcassonne. En revanche, il sera interdit de se rendre jusqu'à Toulouse (154 km à vol d'oiseau), Montpellier (130 km) ou Foix (109 km).

Les plus mal lotis sont sans doute les habitants de la Côte Vermeille et du Vallespir, adossés à la frontière espagnole. Depuis Cerbère, une petite partie du département reste inaccessible : vous ne pouvez pas vous rendre à Porte-Puymorens ni aller vous ballader à l'étang du Lanoux. Carcassonne et Sète sont également en dehors du périmètre. Depuis Lamanère (Haut-Vallespir), le village le plus au sud de France, vous pouvez tout juste vous rendre à Narbonne (100 km à vol d'oiseau)

Depuis Cerbère, le secteur autorisé reste assez limité... - Capture d'écran

Les habitants de Lamanère peuvent tout juste se rendre à Narbonne © Radio France - Capture d'écran

Depuis la Cerdagne, il sera possible de se rendre à Perpignan mais pas à Narbonne ni à Toulouse. Les habitants de Porte-Puymorens peuvent de justesse atteindre le littoral catalan, mais uniquement la portion entre Canet-en-Roussillon et Le Racou.